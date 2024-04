Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, se mostró satisfecho tras la victoria 3-2 sobre Puebla en el Estadio Akron. El argentino cuestionó la debacle táctica que sufrió su equipo en la parte final del compromiso al verse doblegado por los camoteros. Pero, reconoció el motivo de esa situación y aseveró que “no nos puede volver a suceder“, en plena conferencia de prensa tras el compromiso.

El estratega del Rebaño Sagrado parece haber encontrado su alineación ideal de los rojiblancos y así lo dejó en claro. Los tapatíos encadenaron victorias y llegaron a tres fechas sin perder en esta etapa cumbre de la ronda regular del torneo. Esto, gracias a los goles de Chicharito Hernández (34′), Erick Gutiérrez (57′) y Roberto Alvarado (59′). Los camoteros descontaron por intermedio de Diego de Buen (89′) y Alberto Herrera (90+3′). Los rojiblancos ahora visitarán a Pachuca en la Jornada 15 del Clausura 2024.

Gago al ser cuestionado sobre la debacle sufrida por el Guadalajara en el cierre del partido, lamentó la situación en la conferencia de prensa. El técnico refirió que “no lo veo como una falta de manejo, sino como una cuestión de la atención. Porque el manejo lo tuvimos en todo el partido, es más, previo al descuento de ellos, tuvimos la opción de marcar el cuarto (gol)“.

El entrenador de las Chivas prosiguió y argumentó que “entonces, el manejo del partido estaba bien. Fue una desconcentración en los últimos minutos, que sí, que hay que verlo, que hay que trabajarlo, porque no nos puede volver a suceder“. Así, reconoció que ultimarán este detalle en particular con miras a la próxima fecha de los tapatíos frente a los Tuzos en la Bella Airosa.

Fernando Gago reiteró su descontento con el cierre

El director técnico del Guadalajara, en plena conferencia de prensa, fue consultado por lo que no le gustó del triunfo sobre Puebla. Reiteró que “lo que no me gustó, la desconcentración ya con los minutos finales del partido“. Advirtió el timonel que “entrar en esa (pasividad) de dejar el balón, de no tener el juego, la posesión y a partir de eso, jugar. Dejamos entrar dos o tres situaciones, que sabíamos que nos podían generar problemas“.

Gago continuó y discrepó que “con respecto a eso, me gustó mucho el equipo. Me gustó muchísimo en todos los aspectos que trabajamos en el partido, en donde podíamos lastimar al rival, de situaciones en que podíamos quedar en uno contra uno, tanto en banda como en juego interno. El equipo me gustó mucho y bueno, tenemos que seguir trabajando y tratar de corregir esos errores del final“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado, 13 de abril. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. Un vibrante duelo correspondiente a la tanda sabatina de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.