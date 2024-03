Fernando Gago y Gonzalo Piovi se reencontrarán en Chivas vs. Cruz Azul tras coincidir en Racing

El duelo de este sábado, entre Cruz Azul y Chivas, en el Estadio Azteca, está plagado de condimentos especiales que lo transforman en un encuentro muy prometedor. Además de lo que han demostrado ambos equipos en este Clausura 2024, se tratará de una jornada con varios reencuentros, pues algunos elementos pasaron anteriormente por el cuadro rival.

Así como Roberto Alvarado y Uriel Antuna protagonizaron un intercambio desde Verde Valle hacia La Noria -y viceversa-, están los casos de Ángel Sepúlveda y Carlos Salcedo, quienes también vistieron la playera rojiblanca en el pasado. Sin embargo, también habrá un reencuentro especial para Fernando Gago, con un futbolista de la Máquina Cementera.

Fernando Gago y Gonzalo Piovi se reencuentran luego de coincidir en Racing

Es muy probable que antes del pitazo inicial, el defensor de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, se acerque para saludar a Fernando Gago y todo su cuerpo técnico. Y es que el zaguero de la Máquina llegó a la Liga MX para este torneo, procedente de Racing, en donde coincidió con el hoy estratega del Rebaño Sagrado.

Gonzalo Piovi llegó a Cruz Azul tras destacar en Racing, donde fue clave la confianza de Fernando Gago (Imago)

Piovi llegó a Racing en 2018, cuando todavía Gago no era el entrenador del equipo. Sin embargo, fue con la llegada de este cuando el zaguero zurdo ganó importancia dentro de la plantilla y encontró su mejor versión, hasta ser transferido a La Noria por una suma cercana a los seis millones de dólares.

De hecho, antes de que Gago llegara al banquillo de Racing, Piovi era muy cuestionado y llegó a ser enviado como cedido a Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe. El entrenador de Chivas confió en él y lo convirtió en una pieza importante del equipo que se quedó a minutos de ganar la Liga Profesional, pero que sí levantó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Uriel Antuna, otro de los focos de atención

El “Brujo” Antuna, figura de la Máquina Cementera, es otro de los jugadores sobre los que se posará la atención del Cruz Azul vs. Chivas. Tras su decepcionante etapa en Verde Valle, el atacante tuvo un polémico festejo en el que besó el escudo de su actual equipo de cara a la afición rojiblanca.

Uriel Antuna se enfrentará otra vez a Chivas (Imago7)

En la previa a este nuevo duelo, Antuna reconoció su error y prometió que no se volverá a repetir: “Creo que de esa manera, me equivoqué. Porque estuve allí y se merece un respeto, por lo que es la institución. Aquí, públicamente, digo que no va a volver a pasar y nada, pedir una disculpa, prácticamente. Entonces, todo mi respeto para Chivas y obviamente, que gane el mejor“, dijo en conferencia de prensa.