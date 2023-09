A pesar de que concretó tres fichajes, hay algo que la afición de Chivas considera que todavía falta en la plantilla. Un centrodelantero es algo que el Rebaño ha buscado en el último tiempo. Recientemente, Alan Pulido rechazó volver a Verde Valle.

El gran rendimiento que Alan Pulido mostró en la MLS, apenas regresó de una larga lesión, hizo que Chivas pusiera al atacante como su gran objetivo. Parecía que el ansiado regreso finalmente se concretaba.

En las últimas horas, Sporting Kansas anunció la renovación de Alan Pulido, algo que ya era un hecho, pero que terminó de echar por tierra cualquier posibilidad de volver a verlo vestido de rojiblanco.

Alan Pulido finalmente no regresó al Rebaño (Imago7)

A pesar de la explicación que él mismo brindó, desde Mediotiempo aseguran que la directiva de Chivas quedó decepcionada con Pulido, pues entienden que negoció con el Rebaño para ejercer presión sobre Sporting Kansas.

La explicación de Alan Pulido sobre por qué renovó con Sporting Kansas

“Simplemente agradecerles por el apoyo y estar interesados en mí. Tenía contrato con Sporting hasta diciembre, fueron de las cosas que no podía pensar en otra cosa. Hubo acercamiento con Chivas, se pudo dar la llegada, pero acá me ofrecían tres años, esa es la realidad, obviamente por mi carrera me ofertaron algo que es importante a mi edad y sentí el valor que me dieron. Después de mi lesión siempre me dieron el apoyo y me han tratado de la mejor manera, por eso tomé la decisión de quedarme acá. Siempre lo he comentado, si no renovaba con Sporting y regresaba a México, mi primera opción hubiera sido Chivas, esa es la realidad, por el amor y cariño que le tengo al equipo”.