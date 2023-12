Para Fernando Hierro no hay nada más importante que ver por los intereses de las Chivas de Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2024 y vaya que tiene mucho por hacer, ya que apenas se concretó la llegada de un refuerzo y apenas una baja se hizo oficial con la salida de Hiram Mier después de cinco años en la institución.

Al respecto, el director deportivo del Rebaño Sagrado no seguirá formando parte del Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Futbol que tiene como objetivo nutrir al entrenador nacional Jaime Lozano de todos los conocimientos para desarrollar de la mejor manera su labor, aunque esto nadie ha podido corroborar sí se ha llevado a cabo.

Algunos reportes señalan que Hierro dejó su cargo dentro de la FMF debido a un conflicto de intereses entre su labor con el Tricolor y su cargo en las Chivas, algo que resulta un tanto extraño porque fue una situación que se determinó unos meses después de su nombramiento.

Al respecto, el periodista Javier Alarcón dejo muy mal parada a la Femexfut argumentando que poco y nada pudo aportar Hierro para el entrenador nacional, así como tampoco sucedió con Ricardo LaVolpe, quien dos días después de ser designado parte del consejo dio un paso al costado.

La vergonzosa razón por la que Hierro se fue de la Femexfut

“Yo digo ¿conflicto de intereses? Si esa es la moneda corriente del futbol mexicano. Ya nos olvidamos de los Riestra, de la multipropiedad. Entonces, ¿qué hay de fondo?, no me hace sentido. Entonces por qué Fernando Hierro no dijo desde el inicio que había conflicto de intereses. ¿Por qué aceptó? O por qué el dueño de Guadalajara le dijo, sí acepta”.

Hierro sigue buscando más refuerzos para Chivas en 2024. Foto: Imago7

“Yo creo que no ha habido ninguna reunión entre Fernando Hierro y Jaime Lozano, fue totalmente cosmético, fue escenográfico el tema del Consejo de Expertos, y ahí vamos pateando el bote para adelante y haciendo como que hacemos y fingiendo grandes cambios estructurales y no ha pasado nada”, fue parte de lo que explicó Alarcón en su canal de YouTube.

Chivas contrató al juvenil Brandon Téllez

Información del comunicador Alex Ramírez dio a conocer que el Rebaño fichó al juvenil Brandon Téllez de 18 años para la siguiente campaña, aunque jugará con Tapatío: “Les puedo confirmar a un jugador que ya está en Guadalajara: Brandon Téllez del USL del Galaxy. Es uno de los elementos que de entrada pinta para el Tapatío. Él nació en California, pero tiene la nacionalidad mexicana”.