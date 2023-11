Manuel Sol, exmediocampista de las Chivas de Guadalajara, apareció en la televisión estadounidense para predecir el panorama rojiblanco. Los tapatíos se enfrentan a Pumas UNAM en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El actual analista deportivo se refirió al caso específico de no salir campeón en esta Liguilla, ¿sería una fracaso?, ¿qué dijo?

El plantel del Rebaño Sagrado, por su parte, trabajó hasta el viernes en las instalaciones de Verde Valle, mientras se define el Play-In. Los tapatíos ultiman todos los detalles pendientes para aprovechar este parón que incluyó la Fecha FIFA de noviembre. Esto, para llegar de la mejor forma posible a una llave de Cuartos de Final del Apertura 2023, que comenzará entre miércoles y jueves.

El inolvidable volante del Guadalajara, campeón en el Apertura 2006, apareció este domingo en la pantalla de Telemundo Deportes. Analizó en principio los formatos de reclasificación y Play-In para entrar a la Fiesta Grande. Refirió que “no me gustan ninguno de los dos, es absolutamente lo mismo, tiene que cambiar esto en la Liguilla“.

Sol agregó que “lo hemos dicho hasta el cansancio, tienen que clasificar los ocho primeros y punto. No le tienes que dar oportunidad a nadie más. A ver, son finales, estás clasificando a muchísimos equipos, no le tienes que dar oportunidad al nueve, al diez, once y doce como lo hacía normalmente. Tienen que clasificar los ocho y punto y así, hacer la Liguilla, nada más“.

Manuel Sol analizó la candidatura del América

El exmediocampista de las Chivas fue consultado sobre América y su opción de ganar el campeonato 14 de Liga MX. Admitió en cuanto a la llamada “maldición del súper líder“, que “maldición no hay, pero tiene muchísimas posibilidades por todo lo que hizo en el torneo. Ha sido realmente el mejor equipo en todo esto. Pero sabemos lo que es la Liga en México, la fase regular y después la Liguilla, es un torneo totalmente aparte, donde cualquiera puede ganar“.

Sol añadió que: “Hay varios equipos que juegan muy bien y es un torneo aparte. Así no sé si llamarlo maldición o no, pero se juega totalmente distinto la Liguilla a lo que jugaste en el torneo“. Argumentó que “lleva algo de ventaja el América, porque el que quedó en los primeros lugares el empate es de ellos (los favorece)“.

Concluyó el exrojiblanco que “para mi no (sale campeón América). No que vaya a ser la maldición”. Le reiteraron: ¿No va a ganar la 14? Y su respuesta fue más que elocuente: “No, -entre risas- espero que no. Tiene más posibilidades, por todo lo que hizo en el torneo. Sí, es el equipo que mejor jugó, estoy de acuerdo en eso. Pero es otro torneo la Liguilla y hay varios equipos que le pueden ganar“.

El análisis de Manuel Sol sobre un fracaso en Chivas

Manuel Sol posteriormente analizó el momento en que llega el Guadalajara a la Liguilla, en la que se medirá a Pumas. Fue cuestionado como exrojiblanco: ¿Si Veljko Paunovic no sale campeón, es un fracaso? Titubeó algo en su respuesta, pero pudo desarrollar su idea al advertir que “no. No es fracaso, depende de cómo lo vaya a hacer“.

El exvolante de las Chivas admitió a Telemundo Deportes que “si avanza todavía a las Semifinales. Si le va bien, si el equipo juega realmente bien y le pasa por ahí cualquier cosa, no se puede catalogar como fracaso. Pero si le va muy mal ahora contra Pumas, ni siquiera mete las manos, ahí puede ser un fracaso“.

Sol recordó que Veljko Paunovic “acaba de llegar hace un torneo y ya llegó a la final. De ahí, para arriba“. Esto, debido a que refirió que “es un equipo grande, Guadalajara tiene que estar peleando siempre los primeros lugares y el campeonato, punto“.

Manuel Sol analizó la actualidad de las Chivas de cara a la Liguilla (Telemundo Deportes)