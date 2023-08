Aunque llegó como refuerzo estelar de las Chivas para este Apertura 2023 de la Liga MX, el mediocampista Érick Gutiérrez todavía no logra alcanzar su mejor versión. El ex del PSV casi no hizo pretemporada y eso se siente en los primeros partidos.

Después de cinco temporadas en el futbol europeo, se espera que Érick Gutiérrez pueda marcar diferencias en su regreso a la Liga MX. No obstante, recién son sus primeros partidos y todavía se lo nota algo falto de ritmo.

De todas formas, el Guti ya empieza a ganare a la afición rojiblanca. Este viernes, el mediocampista fue titular en la visita a los Bravos de Juárez y fue reemplazado a los 67 minutos por Víctor Guzmán, llevándose algunos aplausos.

Érick Gutiérrez volvió a ser titular en el Rebaño (Imago7)

Una vez finalizado el encuentro, Érick Gutiérrez tuvo un gran gesto con la afición, la cual le pedía su indumentaria. El Guti regaló prácticamente toda su ropa: camiseta, short, medias y hasta las espinilleras que usó en el partido. ¡Un crack!

El gran gesto de Érick Gutiérrez