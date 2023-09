Clásico Nacional 2023: Jardine pone en duda a Henry Martín para el América vs. Chivas

Este sábado 16 de septiembre, en el Estadio Azteca, se disputará una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas visitará al América después de lo que fue su histórica remontada en las semifinales del torneo pasado.

Los dos equipos más populares del país se enfrentarán por la Jornada 8 del Apertura 2023, en busca de tres puntos que le permitan consolidarse en los puestos de Liguilla. Por el lado del América, hay preocupación por las posibles bajas.

Recientemente, en conferencia de prensa, André Jardine confirmó que el marcador central Israel Reyes no llegará en óptimas condiciones al encuentro. Pero además, puso en duda la presencia de su goleador, Henry Martin, quien recién se recupera de una lesión.

Henry Martín es duda para enfrentar a Chivas (Imago7)

“Estoy intentando tener la calma. Son lesiones que no fueron lesiones simples, no hay que apresurar porque una relesión sería la peor noticia que podríamos tener. Entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta Henry el martes que entrenamos, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros”, dijo el entrenador de las Águilas.

Néstor Araujo todavía es duda

Además de Israel Reyes, América podría quedarse también sin otro zaguero como Néstor Araujo. En su caso, Jardine dijo que esperará a verlo el martes, día en que el futbolista volverá a entrenar a la par de sus compañeros.