Un popular refrán dice que quien ríe último, ríe mejor. Así sucedió en el último Clásico Nacional entre América y Chivas. El Rebaño logró una histórica clasificación a domicilio luego de perder en la fase regular y en el duelo de Ida de aquellas semifinales.

El choque por la fase regular causó mucha polémica, principalmente por los festejos de Henry Martin tras convertir para las Águilas. El delantero imitó a Cuauhtémoc Blanco, primero lanzándose contra la red y luego arrodillándose sobre el césped con una pierna levantada.

A pesar de que aquello no tuvo el mejor final para América, Henry Martin no se achica y en diálogo con TUDN habló sobre sus polémicas celebraciones: “Pienso que el odio hacia mi claro que ha subido. Definitivamente me gané muchísimos porque obviamente ¿Qué esperaba con los festejos?”, expresó.

El polémico festejo de Henry Martín ante Chivas (Imago7)

El goleador americanista fue claro al afirmar que no le molesta lo que digan los aficionados rojiblancos: “Yo no me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo, a mi afición y con que nosotros estemos bien, yo estoy bien. No me interesa lo que opinen los demás“, enfatizó.

Ya tiene nuevo festejo preparado

A Henry Martin también le preguntaron sobre la chance de que haya nuevos festejos ante Chivas, a lo cual confesó: “Lo logré. Claro que cada partido hay una exigencia de que te piden nuevos festejos y es difícil. No siempre se puede, pero lo intentamos, por el intento no quedamos en deuda con la afición“.