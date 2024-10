Ricardo Peláez estuvo tres años como director deportivo de las Chivas de Guadalajara y ante los ojos de los aficionados poco y nada quedó para el recuerdo, sin embargo el ahora analista de ESPN cada vez que tiene oportunidad trata de destacar un poco de su trabajo y en esta ocasión lo hizo para recordar cuando estuvo cerca de contratar a un entrenador con el perfil de Matías Almeyda.

No obstante, Hugo Sánchez salió a cuestionarlo en una emisión en vivo del programa Futbol Picante, por no haberlo llamado para que fuera considerado para asumir las riendas del Rebaño Sagrado ante su importante trayectoria en el futbol mexicano al haber dirigido a los Pumas de la UNAM obteniendo un bicampeonato en el 2004.

La dolorosa respuesta de Peláez para Hugo Sánchez por no llevarlo a Chivas

“Nunca me sonó el teléfono a mí, eh Ricardo, no me llamaste a mí. Hay de mexicanos a mexicanos. Oye Ricardo, no será que cuando viene un técnico extranjero viene con todo su equipo y todo su grupo y lo aceptan”, fue parte de lo que indicó Sánchez Márquez en medio de la incredulidad de Peláez por la pregunta que estaba escuchando.

Pero se dio tiempo para aclararle que durante su gestión trabajó con cuatro entrenadores mexicanos con los cuales nunca se consiguieron los resultados esperados, ya que el mejor torneo de su gestión se dio en el segundo semestre del 2020 cuando llegaron a Semifinales de la mano de Victor Manuel Vucetich, por tal motivo tenía en mente un perfil como el de Matías Almeyda.

“No, con cuatro mexicanos no pasó absolutamente nada, me tocó salir. Antes de salir de la dirección deportiva de Guadalajara, yo tenía proyectados a dos técnicos con el perfil de Almeyda, uno era Javier Mascherano, con el cual se habló y el otro era Gabriel Milito, que tenía una buena participación en Argentina. Un perfil joven, con una carrera exitosa, Mascherano no con tanta experiencia pero me parece que era una buena opción”, fue parte de lo que comentó Peláez Linares.

Una vez que se marchó el también exgoleador de Guadalajara de la dirección deportiva en el 2022 llegó Fernando Hierro, quien rápidamente se ganó la confianza de los aficionados y más cuando Veljko Paunovic empezó a dar resultados en su primera elección para el banquillo llegando hasta la Gran Final contra Tigres de la UANL y el resto es historia.