Chivas acaba de empatar contra Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX y ya se prepara para enfrentar a Santos Laguna. Luego del juego contra Cruz Azul, Ignacio Ambriz destapó la crisis que hoy vive su equipo de cara al choque contra el Rebaño Sagrado.

El Rebaño Sagrado necesita volver a la senda de la victoria si aún aspira a quedarse con uno de los puestos de clasificación directa a la Liguilla. A su vez, para cambiar la moral de un equipo que no suma desde que superó a Necaxa por 3-2.

Por otro lado, previo al duelo contra el Guadalajara, Ignacio Ambriz fue noticia al confirmar los que pocos se animan a decir de su equipos. Luego de la derrota contra Cruz Azul, el entrenador Lagunero destapó la crisis interna que hoy vive su equipo.

Ignacio Ambriz habló en conferencia de prensa. (Foto: IMAGO7)

“Me siento avergonzado por los resultados. No hemos podido acompañar el trabajo con mejores números y eso me hace sentir frustrado porque siento que pudimos hacer más en el torneo“, expresó tras la derrota contra la Máquina.

Y agregó: “Te gana el mejor equipo, el que es líder por mucho, el que está rompiendo récords. Ante un equipo así nosotros intentamos cerrar espacios pero de todas maneras cometimos muchos errores, nos llegaron mucho”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna?

Como decíamo el Guadalajara volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 16 del Apertura 2024. El duelo se llevará adelante a las 19:00 del Centro de México en la Comarca Lagunera y se podrá seguir por TUDN y Canal 5.