Ignacio Ambriz se preocupa por Chivas y no se confía por el mal momento: Tienen un gran DT

Para el Club Guadalajara el duelo del domingo frente a Toluca puede ser determinante en busca de intentar salir del bache en el que han entrado desde la Jornada 5 cuando fue la última vez que ganaron, por ello el entrenador de los mexiquenses, Ignacio Ambriz no se confía del mal momento de los rojiblancos y espera al mejor equipo, además de que se dio tiempo para elogiar al serbio Veljko Paunović.

Las Chivas marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades producto de cuatro triunfos, cuatro derrotas y dos empates, pero lo que más preocupa es que no han ganando en los más recientes encuentros y vienen de un doloroso descalabro en casa contra uno de los colero del Apertura 2023 como lo es Mazatlán.

En este sentido, Ambriz afirmó que será un buen momento para que el Rebaño Sagrado busque la manera de salir del mal momento en el Estadio Nemesio Diez, pues considera que cuentan con jugadores de calidad comprobada y el timonel europeo ha logrado adaptarse de la mejor forma al futbol mexicano.

Ambriz no se confía del mal momento de Chivas en el Apertura 2023

“Tiene un gran entrenador, se ha adaptado bien al futbol mexicano. Son equipos que te exigen, como también nosotros aquí en Toluca. Eso de las malas rachas, nunca creo en ellas, son normales, son baches que todos los equipos tienen. Si ves su plantilla, tiene una gran calidad de jugadores jóvenes mexicanos, con cierta experiencia, que saben afrontar este tipo de juegos. Yo no me confío en eso”.

“Sé que espero al mejor Chivas, a su mejor funcionamiento. El futbol da revanchas y hoy tienen una ante nosotros. Necesitamos sumar puntos en casa. Va a ser un buen partido, cambia el horario, será 5.20, algo que peleábamos, que fuera un poco más tarde. Son partidos de doble filo, no podemos decir que Chivas viene mal y fácilmente le vamos a ganar. Los equipos que vienen así van a sacar más, de los equipos llamados grandes, porque compiten muy fuerte, saben de presión. Hoy viene Chivas, son partidos nuevos. Tu trabajas para preparar el partido, para ganarlo. Tienen que salirse a morir en la raya, aquí es muy fácil hablar, pero es en la cancha donde uno tiene que hacer ruido”, comentó el estratega de los Diablos Rojos en conferencia de prensa este viernes.