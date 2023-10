El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, se reintegró a los entrenamientos del primer equipo, al igual que Cristian Calderón. Tras la indisciplina que estos cometieron junto al juvenil Raúl Martínez, los tres involucrados estuvieron un buen tiempo marginados, a la espera de cuál sería la decisión final del club. Los jugadores pidieron disculpas públicas y aunque volvieron a entrenar, se estima que tanto Vega como el Chicote no volverán a jugar con el Rebaño.

Alexis Vega todavía tiene contrato con Chivas, pero su etapa como rojiblanco parece destinada a cerrarse en diciembre, momento en el que la institución buscaría encontrarle acomodo. Mientras tanto, en redes sociales, recordaron una anécdota en la que el Gru, en diálogo para el Podcast de Canelo Angulo, confesaba que de muy joven incurrió en una indisciplina antes de disputar un juego de Liguilla.

“Entonces un día fuimos a una fiesta, yo estaba morro y recién iba llegando, yo casi no salía en ese tiempo porque pues yo iba más enfocado en quiero que me registren, yo todavía no estaba registrado. Entonces era en el tiempo que pues estaba en proceso de que llegara diciembre para que me dieran el registro. Entonces se armó una fiesta y pues íbamos todos guey, sólo se quedó uno de la casa club a dormir. Y nosotros le dijimos a este guey, cierra todas las puertas como que ya todos nos dormimos y cualquier cosa pues mañana nos vemos. Entonces haz de cuenta que había un vigilante que se llamaba Migue que siempre pasaba a las puertas para ver que estabas durmiendo y ya te apuntaba de que no, sí llegó a dormir. Y ya guey, pues en ese tiempo dice que estuvo toque y toque las puertas y que nadie abría. Y el Fundita que dice que le tocó, al otro día nos contó, pero que tampoco quiso abrir. Entonces pues este guey notó algo raro y que mandó a abrir los cuartos y que no abría nadie, guey, o sea nadie había llegado a dormir”.

Se escapó junto a sus compañeros antes de un partido de Liguilla

Vega aclaró que todavía no había sido registrado, pero aún así, cometió ese error que años más tarde repetiría en el Rebaño. “Estábamos en una fiesta y después en ese fin de semana jugaban cuartos de final de Liguilla contra América, entonces pues ya guey, nadie llegó a dormir sino hasta el otro día, llegamos directo al entrenamiento. Y pues ya habían pasado el reporte de que nadie había llegado a dormir más que un jugador, entonces ya llegan y dijo no pues a ver, ahora qué chingaderas hicieron, por qué faltaron a dormir si saben que estamos jugando un partido muy importante”.

Así reaccionó Alexis Vega al regaño de su entrenador: igual que en Chivas, prometió que no lo volvería a hacer

Al enterarse el entrenador, este los regañó a todos, pero en especial a Alexis Vega. Ante esto, el Gru se disculpó y prometió que no volvería a suceder, aunque este discurso ya lo ha tenido en el Rebaño antes de lo sucedido en Toluca. “Y ahí que me agarra el Profe guey, y me dice tú todavía ni estas registrado y haciendo mamadas, que no se qué y yo bien así con la mirada hacia abajo. Y ya le dije no profe, yo pues no vuelvo a pasar, sé que la regué pero pues me invitaron mis compañeros, yo quise ir con ellos, aquí nadie pone una pistola en la cabeza para decir si vas o no, o sea si tú quieres vas. Pues nos cagaron y gracias a dios se ganó, le ganamos al América, yo estaba en el servicio pues ya me sentía parte del equipo. Le ganamos al América y pasaron a semifinales, creo que Chivas fue el que nos eliminó. Entonces en ese tiempo ya como que me empecé a calmar porque sabía que todavía ni estoy registrando y ya estoy empezando a hacer mamadas, entonces ya como que me relajé un poco y empecé a entrenar bien, llegó diciembre, me registraron, pero yo casi ni jugaba tampoco porque había jugadores que llevaban un proceso”.