Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana ha dejado muy claro que no está para convencer a nadie y mucho menos para darle gusto a todos, ya que su primera convocatoria para medirse a Nueva Zelanda y Canadá tuvo muchas sorpresas incluida la del arquero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Rangel.

El Tala Rangel fue parte del primer 11 inicial con el que el Vasco Aguirre hizo oficial su regreso al Tricolor por tercera ocasión, luego de que había estado en el banquillo en el 2002 y en el 2010, sin embargo, todo apunta que para la Fecha FIFA de octubre habrá algunos cambios importantes incido el llamado de Guillermo Ochoa, el portero de 39 años que ahora juega en Portugal, lo que podría quitarle, al menos para estos duelos contra Estados Unidos y el Valencia de España, al joven portero rojiblanco.

“Conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo. La puerta está abierta para todos. La experiencia es un grado, un plus, no me fijo en las edades, sino en la calidad y en las ganas de estar en la Selección, no puede ser un castigo estar en la Selección. Debe ser un orgullo”.

“Veo que los jugadores hablen en la cancha, que tienen ganas, aún así no puedes traer a todos. Es difícil que la lista agrade a todos, creo que siendo mexicanos y futbolistas, con carrera en el extranjero, son un orgullo. Las puertas no las tiene cerradas nadie”, fue parte de lo que comentó Aguirre en la presentación del partido ante el club español que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 12 de octubre.

Javier Aguirre hará cambios en su nueva convocatoria. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Atención Chivas: Aguirre llamará a nuevos jugadores al Tricolor

En este sentido, en Guadalajara siguen con bríos renovados esperando que el estratega nacional sigue tomando en cuenta al único equipo que juega con mexicanos, pues anteriormente ni el mismo Tala Rangel ni mucho menos Alan Mozo habían sido considerados en los procesos anteriores y ahora el Vasco advirtió que seguirá llamando caras nuevas en los siguientes partidos.

“Sí, si, son partidos de preparación, si habrá gente nueva, que queremos ver cómo se comparta fuera del campo de juego. Dentro tenemos a todos muy vistos, cómo son ellos, su conducta, me ocupa el 365 , sé qué haces, pero quiero ver qué haces el resto de la semana. Me ocupa mucho que entiendan en dónde están parados. Sí voy a llamar gente distinta”, manifestó.