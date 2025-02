Las Chivas de Guadalajara no han tenido el éxito que se esperaba al inicio del Torneo Clausura 2025 de la mano del entrenador Óscar García, esto debido a la falta de un funcionamiento convincente y de que los resultados han estado muy lejos de las expectativas al ubicarse en el lugar 11 de la tabla general.

Por tal motivo el estratega del Rebaño Sagrado busca soluciones en el banquillo y en las fuerzas básicas, pues hay varios juveniles que han recibido su oportunidad, pero únicamente Hugo Camberos y Yael Padilla han tenido continuidad en sus apariciones, generando el mayor volumen de juego ofensivo en lo que va de la campaña, junto a Roberto Alvarado.

Los tres cepillados por Óscar García

En este sentido, hay algunos elementos que no tienen muy conforme al timonel de Chivas, por ello no han jugado como en anteriores torneos, uno de ellos es Javier Hernández, quien suma dos partidos de Liga MX sin ver minutos, aunque a media semana en la Concachampions fue titular. Fernando Beltrán y Cade Cowell, viven una situación similar.

“Los tres eran titulares indiscutibles con Fernando Gago y los tres hoy no son del agrado del técnico. En el caso de Javier es muy claro la edad, las lesiones, cada vez le cobran mas factura, desafortunademete ya no le da para ser esa superestrella que se esperaba que fuera en Chivas, está sufriendo esa parte e incluso cuando entra no pasa gran cosa”.

“La cosa del Nene Beltrán es una cosa de competencia, hoy el DT prefiere al Oso o al Guti. Las condiciones de Beltrán no son similares a ninguno de los dos. Y luego la competencia es Luis Romo, me parece que eso le ha afectado a Beltrán. Y por otro lado el caso de Cowell, para mí es muy claro, está funcionando Yael Padilla, en la medida que siga haciendo goles el espacio para Cowell es menor. Llama la atención que a veces no le gusta ni de cambio. Esto sucede cuando un plantel se vuelve más competitivo y las respuestas a los malos resultados de Chivas no están en estos jugadores, si el DT no los utiliza debe ser porque no andan de la mejor manera”, fue parte de lo que comentó el periodista de ESPN, Jesús Bernal.