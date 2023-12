El plantel de Chivas descansa luego del rotundo fracaso en la Liguilla tras quedar eliminado frente a Pumas por los Cuartos de Final. Por otro lado, ante los Universitarios José Juan Macías tuvo la oportunidad de volver, por lo que contó sus sensaciones tras un largo periodo de inactividad. A su vez, dejó un mensaje a los fanáticos Rojiblancos.

A lo largo de todo el 2023 el Guadalajara sufrió la ausencia de un centro atacante de calidad que le pueda resolver con cada embate sus ataques. Debido a esto, Ricardo Marín llegó pero no cumplió con lo esperado, mientras que Daniel Ríos no vio acción porque no le terminó de convencer a Veljko Paunovic.

A pesar de esto, Chivas espera que en el Clausura 2024 ya se encuentre en óptimas condiciones José Juan Macías. El atacante regresó a ver acción ante Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla, pero poco pudo hacer para cambiar el andar el Rebaño en la Fiesta Grande.

Por otro lado, en diálogos con TUDN dio detalles de lo que sintió al volver a los campos de juego. “No se me salieron las lágrimas al entrar de cambio porque íbamos perdiendo, momento muy nostálgico y al cuerpo técnico agradecerle que me dio la oportunidad porque ya íbamos 3-0, dije ‘híjole igual y ya no me toca, ya no me quiere arriesgar’, me sentí muy bien, estamos de vuelta con todo”, expresó.

Macías habló de su regreso a los campos de juego. (Foto: Imago7)

A su vez, dio detalles de cuándo se estipulaba su regreso y le dejó un mensaje a la afición. “Mi regreso estaba estipulado para febrero del siguiente año y confié en Dios, puse mi máxima disciplina, pugar contras y en especial fue muy para mí, más allá del resultado, ahí podemos demostrar que estoy enfocado para la afición y Chivas”, cerró José Juan Macías.

José Juan Macías dejó recado a Jimmy Lozano

En diálogos con diferentes medios de comunicación José Juan Macías habló de su regreso a los campos de juegos. A su vez, afirmó que en un futuro será tenido en cuenta por Jaime Lozano para la Selección Nacional de México debido a que anotará varios goles para que lo termine citando.

¿Cuándo inicia la pretemporada para el Clausura 2024?

Como decíamos actualmente el plantel varonil de Chivas se encuentra de vacaciones previo a que regrese a la pretemporada. Cabe recordar que los trabajos de cara al Clausura 2024 comenzará el próximo 24 de diciembre en verde valle y espera que allí esté sin ningún tipo de problemas José Juan Macías.