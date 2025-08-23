La reciente contratación del canterano de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, con los Pumas de la UNAM ha sido presa de muchas críticas por parte de algunos analistas, quienes consideran que no está en el nivel que se requiere para volver a la Liga MX después de una serie de lesiones que lo han aquejado.

Uno de los personajes más enfáticos en este sentido es José Luis Sánchez Solá mejor conocido como Chelís, quien se atrevió a señalar que JJ Macías está en un nivel muy pobre como para ser parte de un equipo como los universitarios, por lo cual se lanzó contra la directiva de los felinos.

“No tiene madre que Pumas no tenga un centro delantero en sus fuerzas básicas que sustituya a (JJ) Macías. Eso es infame (…) infame y que de los nueve extranjeros que tiene, si me sacas cuatro de buen nivel arriba de la liga mexicana, se lo creo. Los otros cinco no son de Liga mexicana”, fue parte de lo que explicó Chelís en entrevista con el periodista René Tovar.

Macías firmó con los Pumas a media semana. foto: imago7

Macías, surgido de la cantera de las Chivas, llegó a los Pumas de la UNAM después de algunas semanas de entrenamiento con el Valladolid de España, pero finalmente no se quedó con el equipo que dirige Guillermo Almada, por lo que volvió a México y fue ahí donde los universitarios salieron a escena para ficharlo.

Chelís siempre ha admitido su animadversión por la familia Vergara

En diversas ocasiones el Chelís, también analista de ESPN, ha reconocido que no tiene ningún interés en trabajar en Guadalajara y mucho menos si Amaury Vergara está como dueño, pues aseguró que nunca se entenderían. Al mismo tiempo, gusta de criticar de manera muy concreta al equipo tapatío en cualquier circunstancia, ya sea ganando o perdiendo.