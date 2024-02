José Juan Macías no jugará con Chivas frente a Juárez: La lesión que lo tiene fuera

Aunque en las Chivas de Guadalajara no han dado a conocer la realidad sobre el estado físico de José Juan Macías, es un hecho que atraviesa por algunos problemas físicos que le han impedido ver actividad desde la Jornada 3 contra los Xolos de Tijuana, el cual fue el último partido en el que tuvo actividad.

El delantero del Rebaño Sagrado ha trabajado para fortalecer su rodilla derecha que le impidió jugar por más de un año y medio, al ser operado en dos ocasiones de los ligamentos cruzado, sin embargo en esta ocasión todo indica que no es nada para alarmarse, a pesar de que se ha perdido los cuatro últimos encuentros, contando el de esta tarde contra Juárez.

Pero la realidad es que el estado físico de JJ Macías se ha convertido en uno de los principales problemas para Chivas en los meses recientes, ya que no ha logrado ser ese referente goleador que se esperaba desde que se fue al Getafe de España en el 2021, porque a su regreso empezó con su pesadilla de lesiones.

José Juan Macías tampoco jugará contra Juárez por la Fecha 6

Antes del partido frente a Toluca, se dio a conocer que José Juan Macías tenía un problema muscular que le impediría ser tomado en cuenta, lo extraño es que fue el propio atacante quien publicó en su cuenta de X que no estaba en condiciones de jugar porque presentaba una lesión, pero aclaró que no era de gravedad.

Foto: Especial

En los siguientes compromisos, Macías ha estado fuera de las canchas y contra los fronterizos no será la excepción: “Del caso de JJ Macías. Tiene una sobrecarga muscular en la pantorrilla, en la que ha trabajado los últimos 14 días. Insistir, NO se volvió a lesionar el ligamento, NO es lesión en la rodilla. Simplemente es alguien que tenía 2 años sin jugar y la zona muscular de la pantorrilla se sobrecargó. Esa zona es fundamental para dar estabilidad a la rodilla, y por lo mismo, lo están llevando con calma. Tranquilos, muchachos”, publicó en su cuenta de X el periodista Omar Villarreal de Tv Azteca.

Probable alineación de Chivas contra Juárez

De acuerdo a los jugadores con los que cuenta el entrenador Fernando Gago, el Rebaño saltaría de la siguiente forma a la cancha del Estadio Akron a partir de las 17:00 horas: En la portería, José Rangel; en la defensa Alan Mozo, Antonio Briseño, Gilberto Orozco y Mateo Chávez, en la mediacancha, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, en el atraque Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Pável Pérez.