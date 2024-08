Las Chivas de Guadalajara no tuvieron otro remedio que desprenderse de uno de sus hijos pródigos como lo es José Juan Macías, luego de no entrar en planes del entrenador Fernando Gago para el Torneo Apertura 2024 por darle mayores oportunidades a Javier Hernández y al juvenil Armando González.

El técnico del Rebaño Sagrado nunca estuvo muy conforme con el rendimiento de JJ Macías ni tampoco con su estilo de juego, por tal motivo desde la dirección deportiva decidieron venderlo a Santos Laguna para que el artillero trate de recuperar su mejor versión, aunque no todo empezó como el propio canterano rojiblanco lo tenía en mente.

Y es que en el partido de la Jornada 3 frente al Atlas, Macías salió a calentar pero tuvo problemas musculares que le impidieron entrar en actividad, dejando nuevamente con las ganas al técnico Ignacio Ambriz de verlo como en sus mejores momentos con León en el 2019, donde el mismo entrenador supo sacar lo mejor del delantero.

JJ Macías ya hizo más en Santos en dos meses que en Chivas en dos años

A pesar de que el pronóstico de regreso a las canchas para JJ Macías era de tres semanas, el goleador surgido de Guadalajara apareció en la Leagues Cup a 19 días de su lesión para resolver uno de los partidos en penaltis, ya que entró en tiempo de compensación del partido contra Atlanta United para darle el triunfo a los laguneros.

José Juan Macías estuvo fuera de actIvidad casi un año y medio. Foto: IMAGO

Con lo cual, el futbolista rompió una racha de más de dos años sin anotar un gol, pues la última vez que lo hizo fue en mayo del 2022 en unos Cuartos de Final entre Chivas y el Atlas, donde Macías marcó el tanto del empate en dicho compromiso, pero de cualquier manera quedaron eliminados de la Liguilla.

Con esto queda en evidencia que José Juan Macías en menos de dos meses ya hizo más con los laguneros que con el Rebaño en dos años, pues tomando en cuenta que estuvo fuera casi un año y medio, y que recibió pocas oportunidades de Fernando Gago, no había podido celebrar un gol desde hace más de dos años.