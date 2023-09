La confesión de Amaury Vergara: no conocía a Veljko Paunovic cuando asumió en Chivas

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, logró llevar al equipo hasta la final del último certamen. El año pasado, en su arribo a la Liga MX, fue un gran desconocido para todos, inclusive para Amaury Vergara.

Fue Fernando Hierro quien conocía a Paunovic y confiaba en él para que tomara las riendas del Rebaño. Sin embargo, el propio dueño, Amaury Vergara, reconoció en Fox Sports que él tampoco estaba al tanto sobre quién era el serbio.

“Como muchos aficionados, primero dije: “¿Quién es?”. Francamente no había escuchado hablar de él antes de que me lo mencionaran; empecé a entrar en detalle en su perfil y luego, cuando lo entrevistamos, me encantó el perfil”, relató Amaury Vergara.

Sobre cómo lo convenció la capacidad de Paunovic, el propietario expresó: “Me encantó como hablaba, lo determinado y lo enterado que estaba de Chivas y del futbol mexicano. Desayuna, come y cena futbol; ese perfil es el que se necesita Chivas como entrenador”, afirmó Amaury.

Elogios para Fernando Hierro

Amaury Vergara tampoco dudó en elogiar de gran manera al director deportivo, Fernando Hierro: “Es un hombre maravilloso, es un hombre honesto, transparente, No está viciado, le apasiona el futbol y es muy refrescante eso; está altamente preparado y ha logrado éxitos inimaginables. Vino a refrescar la estructura de Chivas. No compararé a (Ricardo) Peláez con Hierro, lo que pasó, pasó. Él logró algunos objetivos y otros se quedaron pendientes”, reconoció.