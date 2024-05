Fernando Gago ha logrado revertir una situación que supo ser muy complicada, cuando en su momento los resultados y el funcionamiento no aparecían. Las Chivas de Guadalajara finalmente reaccionaron y hoy son semifinalistas del Clausura 2024, luego de eliminar al Toluca en los cuartos de final.

El Rebaño Sagrado tuvo un formidable sprint final, con cinco victorias consecutivas para meterse en la Liguilla de manera directa. En la Fiesta Grande, ante un Toluca que había terminado en tercer lugar, los tapatíos también se hicieron fuertes al ganar por 1-0 el global gracias a un gol de Víctor Guzmán.

Sin duda alguna, ya puede considerarse que Gago ha hecho un buen trabajo, pues en su primer torneo al frente del equipo ya logra que Chivas se mete en semifinales y llegue bien parado desde lo futbolístico. Sin embargo, el estratega prefirió ser mesurado y autocrítico.

La autocrítica de Gago tras la clasificación de Chivas

Aunque el Rebaño esté entre los cuatro mejores, Gago no quiere distraerse y parece tener cierta preocupación ya que por momentos su equipo la pasó muy mal y se aferró a la gran actuación del Tala Rangel: “Hablar del resultado ya puesto es muy fácil para mí, decir que sí, que estamos bien, pero hay un montón de cosas a mejorar”, dijo el entrenador.

Las Chivas de Gago ya están entre los cuatro mejores (Imago7)

No obstante, Gago admitió que en los malos momentos tampoco elige ver sólo lo negativo: “Tampoco cuando se pierde para mí está todo mal. Hay cosas positivas en la derrota y cosas negativas en la victoria y a partir de eso se trabaja, ahora nuestro objetivo es enfrentarnos al rival que nos toque, tratar de pasar de ronda y poder jugar la final”, reflexionó el argentino.

Gago no piensa en el Clásico Nacional

Tras la clasificación de Chivas, hay un alto porcentaje de probabilidades de que se de un Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024. Sin embargo, Gago prefiere no pensar en ello por el momento: “Todavía no está confirmado, cuando este confirmado hablaré de eso. La sensación es de felicidad, estamos en Semifinales. Nos faltó ese último pase, tuvimos apresuramiento para definir. Tuvimos tres contragolpes para definir el partido y no lo pudimos hacer. Se sufrió, pero no pasa nada. Tuvimos superioridad numérica, no lo supimos aprovechar, pero estoy muy contento con la clasificación”, se sinceró.