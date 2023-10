Chivas de Guadalajara confirmó la reincorporación de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez a los entrenamientos en Verde Valle. Un reintegro al primer equipo de los indisciplinados, que ha sido duramente cuestionado por la afición. La leyenda rojiblanca: Ricardo Snoopy Pérez, apareció ahora para reprobar de forma categórica esta desesperada decisión de la directiva.

El plantel principal del Rebaño Sagrado culminó este jueves la preparación en Verde Valle con una sesión matutina y en la tarde viaja a Puebla. A donde no irán Vega, Chicote, ni Martínez, para el partido de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Se desconoce cuándo podrán ver acción con el equipo o si volverán a vestir la playera rojiblanca.

El Club Deportivo Guadalajara, durante la ausencia de los indisciplinados, se recompuso tras sellar la victoria 4-1 sobre Atlas en el Estadio Akron. Una edición del Clásico Tapatío, que era clave para las aspiraciones del conjunto y la continuidad de Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco. Sin los tres jugadores, volvió la calma a Verde Valle y en la próxima convocatoria seguirá así.

Afición de Chivas criticó el regreso de Alexis Vega y Cristian Calderón

Un grupo de aficionados de Chivas se acercaron a las afuera de Verde Valle al enterarse de la reincorporación de los tres elementos apartados por dos semanas. Ellos le brindaron una sonora despedida al momento en que tanto Alexis Vega como Cristian Calderón salieron en sus automóviles.

Un video captado por el periodista Rodrigo Camacho, corresponsal de Fox Sports en la Perla de Occidente, reveló las contundentes opiniones y criticas de los chivahermanos a la salida de Vega y Calderón. Pues, además de ser abucheados, les gritaron su petición para que se marchen de la institución. Todo el revuelo, generó un duro cuestionamiento de una leyenda del redil.

La critica de Snoopy Pérez a las Chivas

Ricardo Snoopy Pérez, exdelantero del Guadalajara, cuestionó sin compasión a la directiva de las Chivas por su decisión de “perdonar” otra indisciplina de Cristian Calderón y Alexis Vega. Después que ambos jugadores publicaron sus disculpas dirigidas a los compañeros de equipo y al cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic. El exgoleador rojiblanco desestimó cualquier motivo para reintegrarlos al primer equipo.

El Snoopy apareció en su cuenta personal de la red social X para aventar su critica al alto mando del Guadalajara. Refirió que “resulta que Chivas se echó para atrás con los jugadores separados es lo peor que pudieron haber hecho, ya que Chicote (Calderón) no estaba a nivel y (Alexis) Vega ya no trascendía. El equipo con o sin ellos no iba a cambiar, así que deben de dar una explicación muy convincente del porqué del perdón“.