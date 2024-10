Claudio Suárez apareció esta semana para criticar toda la incertidumbre que rodea a las Chivas de Guadalajara tras perder el Clásico Tapatío. El exjugador rojiblanco se refirió a los rumores que cuestionan la permanencia del director técnico Fernando Gago y su posible salida a Boca Juniors. El Emperador no perdió la ocasión de tundir a Chicharito Hernández por su ausencia en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El exdefensor del Rebaño Sagrado aprovechó una entrevista con TUDN para señalar las cosas que no funcionan en el redil. Una de las principales que destacó fue Javier Hernández, quien regresó este año, pero que no ha podido aportar mucho dentro de la cancha por las lesiones. Así, que criticó el hecho que se haga notar más fuera del terreno de juego con declaraciones y polémicas en redes sociales.

El Emperador Suárez, como se le conocía en su etapa profesional, reconoció a TUDN, que “no sé qué esté pasando con él. Constantemente se lesiona, desde que estuvo en Galaxy. Cuando llegó a Chivas se precipitaron en ponerlo cuando no estaba en condiciones, no tenía ritmo, lo aventaron al ruedo“. Argumentos que refirió para los reciente problemas musculares que ha presentado Hernández Balcázar en el redil.

El ahora analista, durante su intervención, cuestionó que “el tema como que se distrae mucho con otras cosas. Ahorita que salió diciendo de los periodistas, se desconcentra, debería meterse un poquito más. Le falta muchísimo a Chivas, no tienen un goleador. Lástima“. Así, el exfutbolista de Selección México criticó la falta de concentración de Chicharito Hernández en lo que realmente debe enfocarse.

Chicharito Hernández se ha perdido gran parte del Apertura 2024 por un lesión muscular (IMAGO7)

Claudio Suárez cuestionó la falta de compromiso

El exdefensor del Guadalajara acusó que Chivas criticó la falta de compromiso de los líderes que contrata para sus recientes proyectos. El Rebaño, en este año, contrató a un nuevo entrenador y director deportivo tras las intempestivas salidas de Veljko Paunovic y Fernando Hierro, respectivamente. El serbio ahora dirige a Tigres UANL y el segundo es directivo del Al-Nassr en Arabia Saudita, donde juega Cristiano Ronaldo.

Suárez señaló en la entrevista con TUDN que “pasó con Fernando Hierro también. Se hablaba de que no se iba y terminó yéndose, con Matías Almeyda también, Paunovic se fue. Yo como directivo sé que hay una cláusula para que puedan rescindir el contrato, pero viéndolo fríamente a lo mejor es negocio para Chivas. Pero, no se te pueden ir y tirar proyectos“.

El Emperador exigió más gente que sienta a Chivas

Claudio Suárez, con pasado en la institución tapatía como futbolista, considera que el Guadalajara recurre a personajes que no se identifican con el club. Por lo que cuestionó que se nieguen las oportunidades a gente que entiende lo que significa Chivas. Advirtió en TUDN, que “por eso se le critica mucho a Chivas, por no darle oportunidad a gente que esté más comprometida. Gago ha hecho un buen trabajo entre comillas, el equipo no juega mal. Chivas no ha invertido en jugadores importantes para ganar títulos, es la realidad, pero tiene buenas promesas“.