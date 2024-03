Cada vez que las Chivas de Guadalajara se enfrenta con el Club América, toda la nación se paraliza por la máxima rivalidad del futbol mexicano. Pero hace 70 años era sólo un duelo más en el calendario, sin ese antagonismo deportivo que ahora se vive con cada edición. La 28va ocasión que se enfrentaron, entre juegos oficiales y amistosos, disputaron su primer trofeo. Una intensa final de la Copa México de 1954 que quedó marcada como la Génesis del Clásico Nacional, debido a la bronca infinita.

Esta anecdótica batalla del Rebaño Sagrado con las Águilas data de la noche del miércoles, 12 de mayo de 1954. En esa ocasión, empataron 0-0 en el tiempo reglamentario de la Final de la Copa México en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un duelo que para definir al campeón necesitó disputar cuatro prórrogas, un total de 140 minutos de juego. Raúl Arellano (92′) adelantó a los rojiblancos, pero el argentino José Santiago (110′ de penal) volvió a igualar las acciones. Todo debió decidirse en una épica tanda de penales, con un único cobrador.

La inolvidable definición por penales la ganó América. Esto, después que Juan Jasso erró el tercer intento ante un improvisado portero Eduardo González Palmer, quien fue el héroe tras casi ser villano. La definición provocó una nueva bronca, luego de la que terminó con la expulsión del arquero Manuel Camacho (65′). El resultado de esta segunda reyerta dejó al técnico José María Casullo con las costillas golpeadas, según relato en su perfil en Wikipedia. Desde ese momento, cada enfrentamientos empezó a vivirse de forma especial, hasta convertirse en este Clásico de México.

Ambos equipos ya despertaban pasiones entre sus aficiones, pero no entre ellos. Para este duelo, celebrado en el Estadio Olímpico Ciudad de los Deportes, se reportó que un buen número de fanáticos se quedó fuera del inmueble. Debido a la alta demanda de boletos. Una nota periodística de la épica resaltó en su sumario que “se jugaron 140 minutos sin decidir. Después vino lo que pudiera llamarse un volado y ganaron los cremas“.

Así se vivió la Final de la Copa México de 1954

El despacho desde la capital mexicana que publicó El Informador al día siguiente dejó todo muy claro. Refirió que “esta noche, en el Estadio Olímpico Ciudad de los Deportes, se enfrentaron América y Guadalajara. En el partido decisivo de Copa México, que se adjudicaron los capitalinos por penales en la anotación final de cuatro tantos a tres“.

“Fue insuficiente el Estadio de Insurgentes para dar cabida a los fanáticos, quedándose muchísimos fuera, por falta de cupo del parque. Ambos conjuntos se encontraban empatados a una victoria por bando, que habían logrado sobre el Atlante y empate que habían registrado el jueves anterior, cuando se entrevistaron por vez primera“. Guadalajara y América vencieron a los Potros, que fungieron como anfitriones en la ronda final. Además, pactaron en su enfrentamiento, lo que forzó este partido adicional para decidir al campeón.

El redactor de la nota consideró que “los tapatíos no supieron aprovechar una ventaja numérica que tuvieron durante 25 minutos. Ya que a los 20 minutos del segundo tiempo fue expulsado el arquero americanista (Manuel) Camacho, cuando se registró una bronca mayúscula. Y pasando a la portería el chamaco (Eduardo González) Palmer, que fue el héroe del encuentro“. En ese entonces, no se podían realizar variantes o cambios durante un partido, que se introdujo en 1965. Tampoco había tarjetas amarillas o rojas, sólo se podía expulsar por decisión directa del árbitro.

Eduardo González Palmer recordado siempre por la afición americanista

La primera bronca entre Chivas y América

La nota informativa describió que “el citado portero (Manuel Camacho) se lanzó sobre el extremo derecho del Guadalajara: Javier de la Torre. En una entrada no muy correcta que este le hizo, además lo correteó y le lanzó puñetazos. Por lo que fue expulsado y se quedaron los locales con solo 10 hombres“. Añadió que la bronca fue épica, porque “también intervinieron la casi totalidad de equiperos. Habiendo dado varios puntapiés al Jamaicón (José) Villegas, quien estuvo fuera de la cancha de juego por más de 10 minutos. (Héctor) Ferrari y el Dumbo (Adalberto López) también se liaron a golpes, pero no hubo más expulsiones. Después, uno del público golpeó a Ferrari, siendo también golpeado el atacante por Vial y los partidarios del América“. Así, hasta el técnico americanista Octavio Vial se incluyó en la reyerta contra el Dumbo López.

La locura de las prórrogas en esa Final de Copa México

El redactor intentó explicar la locura de las prórrogas que se necesitaron para tratar de definir esta final de la Copa México de 1954. Indicó que “habiendo terminado los 90 minutos reglamentarios empatados a cero goles. Fue necesario que se alargara a tiempos extras jugándose los primeros dos (periodos) de 15 (minutos). Al medio minuto, Pinacate (Raúl) Arellano con un tiro cruzado sorprendió a Palmer, quien inseguro por no estar en su puesto, permitió que el balón se le anidara en el fondo de su red“. Así se conocía a un entonces juvenil Arellano, por un animal jalisiciente llamado Pinacate y que luego se acortó a Pina.

Siguió su argumentación al referir que “a los cinco minutos del segundo periodo extra de 15 (minutos), (Jose Luis) Buendía recibió un pase cruzado. Se internó por su terreno y el Chato Nuño cometió mano. Se encargó de la pena máxima que decretó el colegiado inglés (Geoffrey) Sunderland y el che (José) Santiago para lograr la igualdad a uno“. Un tanto que se produjo a los 110 minutos. La nueva paridad, advirtió que “se jugaron otros dos tiempos extras de 10 minutos sin descanso y como subsistiera la igualada a uno. Se decretaron los tres penales reglamentarios“.

Así salió Guadalajara a esa primera final contra el América

Una emotiva tanda de penales

El despacho publicado por El Informador advirtió que “tocó, en suerte, a los tapatíos tirar primero, por conducto de (Juan) Jasso. La primera la lanzó con la bota izquierda, imparable. La segunda, quiso cambiarla al lado derecho y falló mandándola al centro en que Palmer, portero improvisado, se lanzó sobre el balón, deteniéndolo. Clavó el tercero, para totalizar tres tantos (sumado al gol de Arellano)“. Mientras que “los penales de los americanistas los tiró la nueva adquisición argentina (Emilio) Fizel, quien los clavó como verdaderos rayos. Sin que el Tubo Jaime Gómez se diera cuenta por donde se las enviaba y en esa forma ganaron los americanistas por 4 a 3 tantos“.

El análisis del redactor tras la Final de Copa

El escritor del despacho publicado, afirmó que “la lucha fue extenuante en grado sumo y este final ha sido uno de los más emocionantes. Aunque la calidad del juego no fue tanta, porque temerosos los dos equipos desde el primer momento se dedicaron a vigilarse mutuamente. No salieron al césped a jugar, sino a no permitir jugar al contrario. Ciertamente que el Guadalajara dominó un poco, pero por la superioridad numérica que no supo aprovechar. Francamente que han perdido una de las mayores oportunidades que se les ha presentado para obtener un campeonato y la dejaron ir“. Así hizo sentir al entonces llamado “ya merito“, que luego pasó a ser el Campeonísimo.

Argumentó que “el culpable directo que no haya cuajado la delantera ha sido el seleccionado nacional Tomás Balcázar, quien nada expuso y solo trató de salir del paso. En cambio, los chamacos (Raúl) Arellano y (Salvador) Reyes, sí pusieron todo lo que tenían en la alforja. Hilvanando jugadas de maravilla y exponiéndose en cada lance. De Javier de la Torre y Dumbo (López), cumplieron, pero sus muchos años que llevan dentro del futbol profesional, ya no les permitieron dar más rendimiento“.

El redactor concluyó su nota al reconocer que “los nuevos campeones de Copa son dignos de elogio. Pues no obstante tener inferioridad numérica, excepto de la conducta antideportiva de Camacho hicieron un juego limpio. Sobresaliendo Ferrari, Nájera y sobre todo Palmer, que fue el héroe con esa intervención afortunada que tuvo frente a Jasso, quien falló su segundo tiro de penal, que les costó el título copero“.

Alineaciones de Guadalajara vs. América en 1954

Guadalajara

Jaime Tubo Gómez

Pedro Chato Nuño

Guillermo Tigre Sepúlveda

José Jamaicón Villegas

Juan Jasso

Rafael Zurdo Rivera

Javier de la Torre

Salvador Reyes

Adalberto Dumbo López

Tomás Balcázar

Raúl Pinacate Arellano

DT: José María Casullo

América

Manuel Camacho

Norberto Íacono (Argentino)

Rubelio Esqueda

Manuel Bruja Gutiérrez

Héctor Ferrari (Argentino)

Pedro Nájera

José Pepín González

José Santiago (Argentino)

Eduardo Palmer

Emilio Fizel (Argentino)

José Luis Buendía.