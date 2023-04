El delantero de las Chivas de Guadalajara, Ronaldo Cisneros, trató con mucha humildad la conquista del gol para el triunfo 2-1 sobre Cruz Azul en el Estadio Akron y destacó al equipo por encima de todo para alertar de un “Chivas soñador” que busca asegurar su boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El atacante del Rebaño Sagrado, en plática exclusiva con Chivas TV tras la victoria, se confesó “cansado, pero satisfecho, contento. El equipo hizo un gran partido, por momentos, Cruz Azul se paró muy bien y aún así nosotros seguimos intentando, seguimos luchando y en la segunda mitad se nos dieron los goles“.

Ronnie Cisneros, aún sobre el césped del Estadio Akron, calificó al Guadalajara que “es un Chivas soñador, por los jugadores que tenemos, por el trabajo que estamos haciendo y obviamente, por toda esta afición que nos apoya todos los días“.

Ronaldo Cisneros toma su gol con humildad

El ariete lagunero de los rojiblancos reveló a Chivas TV tras su gol, sentirse: “tranquilo, agradecido, porque había estado trabajando durante todos los partidos. Este es un deporte de equipo y a veces me toca anotar, a veces no, pero siempre tratando de ayudar al equipo en lo que me toca; a veces me toca presionar, a veces me toca aguantar, a veces apoyar desde la banca y bueno, hoy me tocó apoyar con un gol“.

Ronaldo Cisneros, para completar su intervención, detalló que “este es un equipo que desde la primera fecha teníamos ese compromiso de estar unidos, en las buenas y en las malas y durante el torneo hemos tenido caídas, hemos tenido tropiezos, pero siempre nos hemos levantado y creo que ahora viene lo mejor“.

¿Qué le dijo Ronaldo Cisneros a la Liga MX?

El delantero suplente del Guadalajara platicó también con la Liga MX y advirtió que fue “un gol especial, porque llegamos a 31 puntos y es un Chivas que está soñando en grande y ojalá que podamos conseguir esos sueños“.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales.