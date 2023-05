Isaác Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló pistas este jueves sobre la posible pronta partida del delantero Alexis Vega al futbol de Europa al referirse a las aspiraciones del equipo en la Liguilla de este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en el que repuntaron considerablemente.

El volante del Rebaño Sagrado señaló a TUDN que “Pauno lo que comenta es que no hemos logrado nada. Al decir que no se ha logrado nada es porque él aspira a lo máximo, cumplimos el primer objetivo que era entrar dentro de los primeros cuatro, es un nuevo torneo hacia el título y veo al equipo muy bien preparado, no solo los que llevan más minutos, la exigencias de los que hemos tenido menos mantengan ese nivel“.

El Conejito Brizuela, en entrevista exclusiva con el periodista Erick López de TUDN desde Verde Valle, reconoció su incredulidad ante los registros de Chivas en el Clausura 2023 con 10 victorias y 34 puntos. Por lo que afirmó que “uno hasta que no lo aterrice así como lo estás viendo más pausado, hasta ese momento uno se da cuenta del gran torneo que se tuvo, me siento orgulloso de pertenecer a este equipo“.

Isaác Brizuela sobre otro título con Chivas

El atacante del Guadalajara recordó que “me tocó estar en el pasado lesionado, tengo esa espinita de levantar el título en el terreno de juego y sería un extra en sus carreras, muchos podrían salir a Europa con esta consagración, regresar a selección algunos, sería algo histórico por lo que hemos logrado“.

¿Consagración?, ¿de Alexis Vega?

Brizuela tras su declaración dio más pistas sobre la posible salida de Alexis Vega al viejo continente al agregar que “están conscientes de lo que es ser campeón en Chivas, que quedarán en la historia, que será un paso más en sus carreras. En el caso de Alexis Vega el sueño es ir a Europa, pero consciente que se puede ir campeón, vamos a ayudarlo, todos tenemos la ilusión de ser campeones con Chivas“.

