José Castillo, nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara, se prepara para el debut como rojiblanco en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Una de las principales interrogantes de todo el pueblo chivahermano era la experiencia de tener al argentino Fernando Gago en el banquillo tapatío. El polivalente defensor reaccionó en una entrevista a la primera impresión que se llevó del nuevo Pastor del Rebaño Sagrado.

El primer partido del Guadalajara en el calendario será el sábado 13 de enero. Los tapatíos se enfrentan con Santos Laguna en el Estadio Akron, que se presentará a reventar en el marco de la Jornada 1. Un duelo que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El zaguero espera estrenarse en la alineación del nuevo cuerpo técnico rojiblanco.

Castillo, durante la pretemporada, se probó como lateral izquierdo tras las salidas de Cristian Calderón y Alejandro Mayorga en el mercado. El defensor, de 22 años de edad, demostró su disposición y versatilidad, para impresionar al cuerpo técnico de Fernando Gago. Su mentalidad de equipo y adaptabilidad son rasgos que busca resaltar en esta nueva etapa con Chivas. En una entrevista con Claro Sports, reconoció que “pareciera que naturalmente es lo mismo, pero por supuesto que es un gran cambio al ser por la banda izquierda“.

El polivalente zaguero agregó que “no importa la posición en la que se me piense utilizar. Voy a estar a disposición del cuerpo técnico en donde ellos consideren que pueda aportar y complementar al equipo, con el único y gran objetivo de ganar partidos y de trascender juntos. Pero obviamente sin hacer a un lado que mi intención, pues es desenvolverme en la posición en la que también uno pudiera considerar que es donde más beneficio le puedo aportar al equipo. Entonces, eso definitivamente sería una visión en conjunto. Pero al final yo tengo esa disposición de aportar al equipo desde donde sea“.

Fernando Gago comenzará su ciclo en el banquillo rojiblanco el sábado en el Estadio Akron (Chivas)

Las claves del éxito en la carrera de José Castillo

José Castillo, al referirse a sus fortalezas como jugador, resaltó a Claro Sports que “inicialmente, la constancia. Creo que siempre ha sido uno de mis mayores atributos el tener un nivel alto de manera constante. Esa es una de las posibilidades que podría otorgarle al equipo y a este cuerpo técnico. Además por supuesto de versatilidad, de polifuncionalidad, porque al final me he desempeñado ya en reiteradas ocasiones en diferentes posiciones“.

El lateral rojiblanco “Ya bien lo platicaba que puedo jugar en prácticamente cualquier posición de la defensa, aunque me sienta más cómodo jugando de lateral o de central por derecha“. Añadió que “esas serían las principales virtudes que puedo otorgar al equipo, pero también reconociendo que esa capacidad de adaptación en diferentes entornos y circunstancias, creo que es algo que le puede venir bien al equipo. Creo que en su momento podría decirles cuales pudieran ser mis aportaciones, ya más técnico, táctico“.

Sorprendido con Chivas desde el primer día

El refuerzo del Guadalajara resaltó la calidez y apoyo que ha recibido desde su llegada al redil. Se confesó con Claro Sports y admitió que “creo que sorprendido no sería la palabra. Sí, la realidad es que la calidez de la gente, que resultado de eso, me he sentido como en casa desde el primer día. Eso es lo que más me ha impactado“.

Castillo añadió que “esa grandeza de Chivas trasciende mucho más allá de su logo como tal. Me han hecho sentir que tomé una gran decisión de venir para acá. Creo que es una de las cosas que más me han caído tanto a mi, como a mi familia. No solo hablo de la gente que conforma el club, sino todo el emblema Chivas, los millones de seguidores, la gente en la calle, definitivamente sentir ese apoyo y ese respaldo, inclusive desde antes de tener mis primeros minutos con las Chivas, es algo maravilloso“.

La primera impresión de José Castillo con Fernando Gago

José Castillo le reveló a Claro Sports sus primeras impresiones del nuevo director técnico: Fernando Gago. Confesó que “el primer acercamiento, evidentemente, fue para darme la bienvenida formal a la institución, al grupo. Y lo que yo te podría decir es que no he tenido tantos acercamientos con él. Pero en lo poco que he tratado con él, tanto en sesiones grupales como en poquitas oportunidades individuales de hablar, te podría decir que es una persona sumamente accesible. Conoce de todas esas inquietudes que puede llegar a tener el jugador en determinados momentos de un torneo. No tengo que comentar lo que él hizo como jugador, ni mucho menos, pero al final sí creo que eso ayuda mucho a entender, tener ese tacto con el jugador. Porque son muchas cosas que el probablemente vivió“.