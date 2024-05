Chivas está convirtiéndose en un equipo poderoso en diversos rubros, por lo que la competencia interna es fundamental para seguir incrementando el nivel del plantel; sin embargo, la falta de oportunidades de parte de Fernando Gago hacia José Juan Macías sigue afectando al delantero rojiblanco.

Desde hace varias semanas se ha ido incrementando el rumor de que el delantero estaría viviendo sus últimas semanas dentro del Guadalajara, por lo que algunos clubes como Santos o el León estarían interesados en hacerse de sus servicios.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que José Juan Macías sigue esforzándose en los entrenamientos para convencer al entrenador de darle más oportunidades, aunque sigue sin recibirlas, por lo que su salida de la institución luce cada vez más cerca y su destino estaría en la Comarca Lagunera.

“El que sí está cerca de irse es José Juan Macías. El tema sigue avanzando, va caminando esta situación y Macías ve cada vez más cercana la posibilidad de irse porque no tiene minutos, no lo toman en cuenta. Él sigue esforzándose, peleando por un puesto, buscando trascender, pero no tiene actividad.

“Santos pinta hoy como la opción más clara para JJ Macías en virtud de que Nacho Ambriz ya lo conoce, lo tuvo en los esmeraldas de León y en su proceso de formación en Chivas. Santos se ha quedado sin un referente en ataque”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Chivas y Toluca por la Liguilla?

Por fin se definieron a los ocho equipos que pelearán por el título del Clausura 2024, en donde se confirmó que Chivas se medirá al Toluca el próximo miércoles 8 de mayo en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:05 horas, mientras que la Vuelta en el Nemesio Diez será el sábado 11 de mayo a las 20:10 horas.