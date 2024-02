Fernando Gago es un entrenador que sigue apostando fuerte por los jugadores surgidos de las fuerzas básicas de Chivas; sin embargo, para el choque adelantado de la jornada 9 del Clausura 2024 el argentino tomó una drástica decisión con respecto a Armando González.

La Hormiga es uno de los canteranos que más ilusiona a la afición del Guadalajara, sobre todo por el gran semestre que tuvo en el Apertura 2023 en las fuerzas básicas en donde fue campeón de goleo y consiguió el título en la categoría Sub 23, por lo que se ganó el ser ascendido al primer equipo para este 2024.

Sin embargo, el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que Armando González quedó fuera de último minuto, pese a que el propio jugador estaba listo para emprender el viaje rumbo a Aguascalientes, pero el cuerpo técnico le informó que no estaba contemplado y se tuvo que quedar en la Perla de Occidente.

“Quien no viajó, quien no fue tomado en cuenta en este viaje fue la Hormiga, Armando González, quien de última le avisaron que no estaba concentrado, iba vestido, estaba listo para irse con el equipo y tuvo que hablar para que fueran por él. Se tomó esa decisión de que no participara de última hora con el conjunto rojiblanco”, explicó a través de su canal de YouTube.

Para este choque contra Necaxa, Fernando Gago sorprendió al reincorporar a Cade Cowell y Erick Gutiérrez, además de mantener a Alejandro Organista entre las opciones para jugar contra los hidrocálidos.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Necaxa y Chivas?

El duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2024 y que se está adelantando se jugará este martes 20 de febrero en la cancha del Estadio Victoria, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.