El Club de Guadalajara no pudo sumar otros tres puntos para seguir con su buena racha en el Torneo Clausura 2024 luego de empatar de manera agónica con Mazatlán 2-2, sin embargo el mismo entrenador Fernando Gago admitió que una falla en el primer gol, que fue del arquero José Rangel, abrió el camino para que reaccionaran los sinaloenses.

En el Rebaño Sagrado saben que perdieron una buena oportunidad para mantenerse escalando posiciones en la tabla general debido a que el triunfo les habría dado la oportunidad de alcanzar al América, pues los azulcremas perdieron el fin de semana frente a Pachuca, pero la igualada dejó a los rojiblancos en la séptima posición.

La falla que se le atribuye al Tala Rangel contra los Cañoneros, fue en una mala salida para cortar el balón donde chocó con José Castillo dejándolo para el remate de Luis Amarilla al minuto 87, quedando exhibido el joven guardameta de Chivas al colaborar en el tanto del descuento para los locales.

Miguel Jiménez es el mejor portero de Chivas, afirma Francisco Gabriel de Anda

En la emisión de Futbol Picante del domingo 18 de febrero tocaron el tema de la portería de Guadalajara y una teoría se desató entre varios comentaristas, pues Jorge Pietrasanta reveló que el Wachio Jiménez es el mejor arquero con el que cuenta Fernando Gago, lo cual reafirmó Paco Gabriel de Anda, indicando que tiene algunos detractores.

Jiménez pasó de ser titular al tercer portero en el Rebaño. Foto: Imago7/ Agustín Reyes

“¿No creen que el mejor portero que tiene Chivas es el Wacho Jiménez?”, preguntó Pietrasanta. “Para mí el Wacho es garantía. Es lo de menos (no tiene buena prensa). No fomentemos eso, sí existe mucho el periodista promotor en nuestro medio, porque los conoces, en ese sentido si el Wacho no juega porque tiene mala prensa, ¿está mal el técnico no?. ¿Se equivoca el Tala y lo vas a quitar? No, si lo pones lo vas a respaldar”, fue parte de lo que dijo De Anda.

Óscar Whalley no ha debutado en Liga MX

El portero solamente ha tenido activad oficial con el Rebaño dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions, por lo que en algún momento los aficionados esperan que Fernando Gago le dé oportunidad de jugar en el Torneo Clausura 2024, ya que Miguel Jiménez sigue borrado en las convocatorias al no poderlo colocar en otro club al inicio de este año.