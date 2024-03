La transgresión de Fernando Gago en Chivas vs. América: qué dice el artículo que incumplió

Chivas empató sin goles ante América por la jornada 12 del Clausura 2024 en el Estadio Akron. En medio de esto Fernando Gago se mostró molesto por el penal que no le cobraron a Roberto Alvarado, por lo que la Comisión Disciplinaria decidió multarlo. Ante esto repasamos qué artículo sancionó y por cuál se lo sanciona.

“Me deja una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores de sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje. Los noté enojados, los sentí incómodos en varias ocasiones del partido”, dijo el argentino en conferencia de prensa luego del último Clásico Nacional.

Por estas declaraciones la Comisión Disciplinaria decidió tomar cartas en el asunto contra el entrenador de Chivas. En el mismo se indica que se sanciones por realizar una crítica contra el arbitraje, al cuales nunca se los refirió con insultos.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Guadalajara, Fernando Rubén Gago, toda vez que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América, de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, señalaron.

¿Qué dice el artículo que incumplió Fernando Gago?

Fernando Gago fue sancionado por criticar al arbitraje de la Liga MX. (Foto: Imago7)

Como se expresa en el comunicado el entrenador argentino incumplió el artículo 71 inciso d. En el mismo se describen cuatro conductas o expresiones que no deben tener los sujetos que participan en los torneos de la Liga MX.

Fernando Gago es sancionado por el inciso D del artículo 71.

En el mismo se indica que serán sancionados aquellos que no tengan un postura neutral en temas políticos y/o religiosos. Segundo, a aquellos que lleven adelante conductas que van en contra del Fair Play, el deporte, el juego límpio y el futbol federado. Tercero, a las personas que no diga con respeto, prudencia, honestidad o que no proporciones información clara y veraz a medios de comunicación y/o redes sociales. Y cuarto a jugadores o miembros del cuerpo técnico que realicen críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR en redes sociales o medios de comunicación. Es por este último apartado por el que fue sancionado Fernando Gago.

Cabe aclarar que el entrenador argentino solamente recibió una advertencia respecto a sus comentarios en conferencia, por lo que no va a ser suspendido para el próximo partido de Chivas cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la jornada 13.

¿Cuándo volverá a ver acción Chivas en la Liga MX?

Luego de enfrentar a América, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado 27 de marzo cuando visite a Rayados de Monterrey por la jornada 13. El juego se llevará a las 19:00 del Centro de México en el Gigante de Acero.