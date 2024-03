En Chivas reina una cierta calma porque se descansa unos días por la fecha FIFA tras haber igualado sin goles ante América. En medio de esto, las noticias en relación al Guadalajara no se detienen porque en más de una semana tiene una dura parada ante Rayados de Monterrey.

Por otra parte, luego de mostrarse de vacaciones, Chicharito Hernández recibe dura crítica de Ricardo Pelaez, mientras que el Chino Huerta podría emigrar al futbol de Italia. A su vez, Andrés Guardado habló de Javier Hernández y se rindió ante él.

Ricardo Pelaez criticó a Chicharito Hernández

Chicharito Hernández fue blanco de críticas por parte de los aficionados del Guadalajara luego de que se mostrará de vacaciones. Quien se unió a ellos fue Ricardo Pelaez al afirmar que no era el momento. “Hoy salió en una fotografía que está descasando en la playa, con todo respeto, no creo que le guste a la afición, que se recupere y que siga trabajando fuerte para que se adapte lo más rápido posible”, comentó. Y agregó: “Que siga trabajando fuerte para que se adapte a lo que se pretende. No tiene nada de malo. Déjame aclarar, inoportuna desde mi punto de vista (la imagen)”,

Chino Huerta podría emigrar a Italia

César el Chino Huerta se ha convertido en una piedra en el zapato de Chivas debido a que la rompe en Pumas, aunque mermó su nivel en los últimos encuentros. En medio de esto, afirman que la Lazio de Italia estaría detrás de él y que podría irse en el mercado de verano, según lo informado por Kery Ruiz.

Andrés Guardado se rindió ante Chicharito

Guardado se rinde ante Chicharito Hernández. (Foto: imago7)

En el día de Andrés Guardado mantuvo diálogos con la prensa en la que se rindió ante él. “La expectativa con Javier y viene de nueve meses de estar parado y ya ahora se le mata que no ha hecho gol, espérate“, declaró. Y agregó “Físicamente está muy bien, pero futbolísticamente va a su proceso y no dudo: Javier va a hacer goles. Pero, porque siempre ha hecho goles en toda la vida. Ha tenido sus rachas, como todos los delanteros”.

Fernando Gago multado por hablar del arbitraje

El pasado sábado nuevamente surgió la polémica con Chivas luego de que no le hayan cobrado un claro penal a Roberto Alvarado, por lo que Fernando Gago fue multado y advertido. “La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Guadalajara, Fernando Rubén Gago, toda vez que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América, de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, indica el comunicado.