Las Chivas de Guadalajara llegan con la presión de obtener los tres puntos esta noche en el partido contra Puebla dentro de la Jornada 14 correspondiente al Torneo Clausura 2024, donde tendrán la ventaja de que La Franja ya no pelea por nada en el certamen y esto podría desmoralizarlos en cualquier momento del juego.

La noche del viernes 5 de abril arrancó la Fecha 14 de la Liga MX y se dieron un par de resultados claves que dejaron mal parado al Rebaño Sagrado en sus aspiraciones de escalar posiciones en la tabla general, pues los Pumas de la UNAM golearon a Mazatlan 4-0 en la cancha del Estadio El Encanto, mientras que Necaxa derrotó a Tijuana.

Para las Chivas es importante seguir de cerca a los clubes que están colocados entre el sexto y y el décimo lugar, ya que prácticamente entre todos se llevan tres o cuatro puntos, lo cual obliga a que el equipo dirigido por Fernando Gago salga airoso ante los camoteros.

Chivas sale de Play-In y está obligado a ganar

Contra Puebla no hay margen de error y si quieren mantenerse con serias posibilidades de clasificar directo a la Liguilla no se pueden dar el lujo de perder puntos en el camino, sobretodo frente a un rival que es el último lugar y ya no pelea por nada en la campaña a cuatro jornadas de que concluya el certamen.

Chivas requiere de los tres puntos ante los camoteros. Foto/ Imago7/Sandra Bautista

Guadalajara tiene todo en sus manos para meterse a la zona de Play-In nuevamente e incluso quedarse a un punto de Cruz Azul que es el sexto clasificado. Pues cuenta con 19 unidades en el puesto 11, de ganarle a los poblanos llegaría a 22 puntos, muy cerca de Pachuca y de Cruz Azul.

El Rebaño se medirá a La Franja la noche de este sábado 6 de abril del 2024 en el Estadio Akron que albergará una estupenda asistencia. El duelo arrancará a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de la plataforma VIX+, te recordamos que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.