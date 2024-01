Para Fernando Gago, técnico del Club Guadalajara la principal duda de cara al arranque del Torneo Clausura 2024 es saber quién será su portero titular y la mala noticia para Miguel Jiménez es que no estará entre las opciones, ya que los candidatos son Óscar Whalley y el canterano José Raúl Rangel.

El Rebaño Sagrado disputó dos partidos de preparación antes de su debut contra Santos Laguna que será el sábado 13 de enero en el Estadio Akron. Primero se impusieron a La Paz 5-1 y posteriormente a Celaya 7-1 con una gran actuación del juvenil Armando González, quien estará de lleno peleando por un lugar en el ataque.

Algo que también llamó la atención es que Alexis Vega no fue considerado en ninguno de los dos encuentros de preparación, en una clara muestra de que no será tomado en cuenta por el entrenador argentino, ante la posibilidad de que sea congelado los seis meses que le restan de contrato por no haber aceptado la oferta de Cruz Azul para dejarle una ganancia a Chivas antes de que expire su contrato en el verano de este año.

Otra de las dificultades que ha encontrado la dirigencia de los rojiblancos es que no han podido acomodar al Wacho Jiménez en otra escuadra, pues la intención de Fernando Hierro es que por fin Whalley tenga la oportunidad de debutar en la Liga MX ante las poca confianza que le depositó Veljko Paunovic el torneo anterior.

Reaparece en redes en Wacho Jiménez al ser relegado de Chivas

Hace unas semanas el portero de Guadalajara de 33 años apareció con un video donde entrenaba justo unos días antes de reportar a los exámenes médicos, sin saber que Fernando Hierro le informaría acerca de su situación fuera del conjunto tapatío en caso de encontrarle otro club en el futuro inmediato, cosa que hasta el momento no ha sucedido.

Foto: Instagram

A partir de esa grabación poco y nada había subido a su cuenta de Instagram, por lo que reapareció con una felicitación para Ronaldo Cisneros, quien el lunes cumplió 27 años. El arquero subió una imagen del atacante para desearle una gran celebración: “Mis mejores deseos por siempre hermano” y un día después subió una imagen en los entrenamientos en Verde Valle.

Foto: Instagram

Jimenez será el tercer portero de Chivas

En los dos compromisos amistosos que ha sostenido el Rebaño ante La Paz y Celaya previos a su debut contra Santos Laguna, Jiménez apenas ha visto acción algunos minutos y siempre como la tercer opción. Por lo tanto no hay duda de que incluso en algunos duelos del Clausura 2024 pinta para no salir ni a la banca.