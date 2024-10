En las Chivas de Guadalajara una vez más quedó mal parado el prestigio del equipo más importante del futbol mexicano con la información que asegura la contratación de Fernando Gago con Boca Juniors, por ello esta noche será su último juego en la Liga MX en el Clásico Tapatío frente al Atlas.

Desde media semana que se reunieron Fernando Gago y su agente con la directiva del Rebaño Sagrado, fueron informados del deseo de aceptar el ofrecimiento del equipo Xenieze que tendría que desembolsar dos millones de dólares para hacer efectiva la cláusula de rescisión, trato que se ha cerrado en las horas recientes, de acuerdo a información desde Argentina.

Los desplantes de Fernando Gago que nunca gustaron en Chivas ni a Amaury Vergara

Con la salida de Gago, se filtraron algunos momentos complicados que no dejarán la mejor impresión del estratega entre los dirigentes de Chivas, sobretodo con el dueño: “Y es que apareció la misma historia que con Fernando Hierro. ‘No hay nada, nadie me ha buscado’, y de repente todo cambió y hasta el ‘sí’ le dio a Juan Román Riquelme. En Chivas creen que eso no es de profesionales, aunque entre nosotros se sabe que la relación de Gago con varios integrantes del club no era muy buena, ya que el argentino es de los que hay que tratar con pinzas porque es de carácter duro”.

Gago se despide de Chivas con unas Semifinales en el primer torneo. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Si bien Chivas se disponía a ofrecerle un contratazo a Fernando Gago para mantenerlo al frente de su banca, lo que hizo el estratega de darle el sí a Boca Juniors estando en planes de los tapatíos tiene más que encab…, bueno, enojado al dueño del equipo, Amaury Vergara. Si bien Gago no era muy brillante, pues tenía a las Chivas ahí peleando para entrar a Liguilla de forma directa, dando buenos resultados, buenos partidos, por eso la intención de firmarlo por varios años, pero como dijo Emmanuel: ‘Todo se derrumbó’”, fue parte de lo que publicó Toque Filtrado de Mediotiempo.

La única incógnita para Guadalajara antes de jugar el Clásico Tapatío para darle la despedida de Fernando Gago, es ¿cuál será la reacción de la afición si pierden? Una situación que no se puede descartar porque llegan casi en igualdad de circunstancias a los Rojinegros, solo con un punto de diferencia con 15 por 14 de los zorros.

Cabe recordar que los seguidores del Rebaño suelen desquitar su malestar lanzando el grito homofóbico, pero en esta ocasión el centro de todas las críticas seguramente será Fernando Gago, quien llega con una enorme desventaja al Estadio Akron, aunque su poco acercamiento e interés por empatizar con los chivahermanos tampoco estuvo en su lista de prioridades.