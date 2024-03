Chivas es una de las instituciones más grandes e importantes de todo el futbol mexicano y del continente, por lo que no cualquier futbolista es capaz de portar la camiseta rojiblanca; sin embargo, hay algunos elementos que podrían estar viviendo sus últimos momentos como elementos del Rebaño.

Este primer semestre del 2024 ha sido caprichoso con el Guadalajara, ya que le puso en su camino al América en los Octavos de Final de la Concachampions, por lo que deberán enfrentarse en tres ocasiones en menos de 10 días, por lo que la adrenalina estará al máximo dentro del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, estos duelos podrían ser más emotivos para unos jugadores que para otros, sobre todo porque podrían estar próximos a despedirse de la institución de la Perla de Occidente, por lo que tratarán de despedirse de los Clásicos Nacionales con importantes triunfos para el chiverío.

El Rebaño jugará los dos duelos de la serie de eliminación directa contra las Águilas correspondientes a la Concachampions 2024, para posteriormente reencontrarse como parte del compromiso de la jornada 12 del Clausura 2024, por lo que se jugarán el todo por el todo.

Gilberto Orozco Chiquete

El zaguero del Guadalajara es el pilar de la defensiva rojiblanca, por lo que ha despertado interés en algunos clubes en donde sobresale Rayados que estaría dispuesto a pagar varios millones por él; sin embargo, hay un fuerte rumor que asegura que al Chiquete lo están siguiendo de cerca desde Europa.

Jesús Sánchez

El lateral rojiblanco se mantiene como un incansable y profesional elemento rojiblanco, por lo que sigue a disposición del cuerpo técnico; sin embargo, ya fue tratado de acomodar durante este mercado de fichajes, sin éxito, por lo que su salida parece inminente.

Miguel Jiménez

El Wacho está viviendo sus últimas semanas como jugador de Chivas, ya que no solamente no es del agrado del cuerpo técnico de Fernando Gago, sino que está viviendo sus últimas semanas de contrato, el cual vence en verano, por lo que saldrá del club próximamente, ya que no hay intención de renovarlo.

Isaác Brizuela

El Conejo es uno de los hombres de experiencia y más determinantes del plantel tapatío; sin embargo, con Fernando Gago no ha tenido participación recurrente, quedándose constantemente en la banca, por lo que podrían tratar de buscarle acomodo en el próximo mercado de transferencias.

Daniel Ríos

El delantero no es contemplado ni siquiera en la convocatoria rojiblanca para encarar los partidos, por lo que Fernando Hierro y compañía han tratado de encontrarle acomodo dentro y fuera de México, pero sin éxito, por lo que se espera que pronto se concrete su salida del plantel.

Ronaldo Cisneros

Con la llegada de Chicharito Hernández, el atacante ha ido recibiendo cada vez menos oportunidades, por lo que se espera que en las próximas semanas se le busque acomodo en otro equipo ante la sobrepoblación de atacantes y por el deseo de encontrarle cabida a los jóvenes como Armando González.