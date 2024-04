El entrenador rojiblanco decidió no incluir al lateral izquierdo en los últimos partidos, pero aún así éste sigue siendo uno de los mejores de toda la Liga MX en un aspecto puntual.

Una de las noticias en las primeras jornadas del Clausura 2024 radicó sin duda en la titularidad de Mateo Chávez, quien hizo su debut profesional. La salida de Cristian Calderón le abrió un hueco al hijo del Tilón, quien entusiasmó a la afición gracias a su entrega para disputar cada balón. Sin embargo, el lateral izquierdo lleva ya algunas semanas sin jugar.

Chivas ha tenido una notable mejora defensiva, en parte por el regreso a la titularid de Gilberto Sepúlveda. Fernando Gago reacomodó piezas y también ubicó en el lateral izquierdo a José Castillo, quien lo ha hecho bien aunque quizás no tiene la proyección que puede dar Mateo Chávez a perfil natural.

Aunque ya no tiene minutos con el primer equipo e incluso bajó al Sub-23 para no perder rodaje, Mateo Chávez todavía puede presumir de una particular estadística. Y es que a pesar de su ausencia, el lateral de Chivas sigue siendo el defensor con más entradas exitosas en toda la Liga MX.

Los defensores con más entradas exitosas en el Clausura 2024

El tiempo que estuvo en el primer equipo todavía le alcanza a Mateo Chávez para ser el defensor con más entradas exitosas en lo que va de certamen. El canterano de Chivas lidera ese rubro estadístico con 45, seguido por Gonzalo Piovi (Cruz Azul) y Juan Manuel Sanabria (San Luis), ambos con 37. Más abajo aparece Alan Mozo con 36.

Mateo Chávez ha destacado por su gran temperamento pese a su edad (Imago7)

El Tiloncito se ha destacado por su capacidad para dar darlo todo en cada acción, por lo que pone la pierna sin temor alguno y muchas veces logra hacerse del balón. Sin embargo, también hay quienes creen que el lateral izquierdo debería tener mayor cuidado con esa vehemencia a la hora de ir a cada duelo.

¿Qué es una entrada?

Dentro del glosario del futbol moderno, donde se reúnen una gran cantidad de estadística, la entrada es considera una de las acciones defensivas más recurrentes, junto a los despejes y las intercepciones. Básicamente es aquella en la que un futbolista sale al encuentro del un atacante para quedarse con el balón.

¿Por qué no juega Mateo Chávez en Chivas?

Curiosamente, Mateo Chávez lidera ese rubro estadística pese a no haber jugado ninguno de los últimos cuatro encuentros del Rebaño Sagrado. Su última aparición fue en la derrota frente a León en el Estadio Akron, cuando ingresó en la segunda mitad.

Gago confía más en José Castillo para el lateral izquierdo (Imago7)

A partir de allí, Gago se ha inclinado por opciones como José Castillo o Leonardo Sepúlveda, quienes han dejado relegado al Tiloncito más allá de todo lo que se habló de aquella indisciplina en la que Chávez llegó tarde a una charla técnica previo al Clásico Nacional.