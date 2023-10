El próximo sábado la Selección Nacional de México vuelve a ver acción en una nueva Fecha FIFA cuando enfrente a Ghana en Estados Unidos. Por otro lado, previo a que al encuentro ante el seleccionado africano, el Chino Huerta volvió a referirse a su paso por Chivas y lanzó una frase que romperá el corazón a toda la afición Rojiblancos.

Lamentablemente con el correr de las últimas temporadas, el Rebaño Sagrado tuvo la mala suerte que jugadores que se formaron en sus fuerzas básicas terminan de brillar en otro equipo. En Pachuca se encuentra Eduardo la Chofis López que fue campeón de la Liga MX, mientras que Dieter Villalpando es uno de los líderes de la gran campaña de Atlético de San Luis.

Por otro lado, al igual que estos dos jugadores, el Chino Huerta fue otro de los elementos que tuvo un paso muy corto por el primer equipo de Chivas. Es más su salida no fue una venta, sino que fue un intercambio más dinero para que se dé la llegada de Alan Mozo en la gestión de Ricardo Peláez.

A pesar de esto, el ahora jugador de Pumas brilla en el equipo de Antonio Mohamed, es goleador con siete anotaciones, y es uno de los mimados por Jaime Lozano en la Selección Nacional de México. Por otro lado, en diálogos con la prensa se refirió nuevamente al Rebaño Sagrado con una frase que lamentará toda la afición Rojiblanca.

Chino Huerta sobre su paso por Chivas. (Foto: Futbol Picante)

“No era mi momento (en Chivas). Ahora me llega mi momento en la mejor forma física y mental”, expresó el futbolista que se encuentra con el Tri con una afirmación que duele porque no tuvo el tiempo necesario para mostrar su talento en el Guadalajara. Cabe recordar que esto mismo lo dijo el Chapo Sánchez en TUDN al afirmar que con su excompañero no hubo paciencia para que se adapte al primer equipo.

¿Cómo fue el paso del Chino Huerta por Chivas?

Como decíamos, el Chino Huerta nunca terminó de adaptarse de la mejor manera en el primer equipo de Chivas debido a que le faltó tiempo para que esto suceda. Es por esto que en tres temporadas logró ver acción en 39 partidos, donde logró anotar un gol y dar una asistencia en 1297 minutos.

¿Qué exjugadores de Chivas se encuentran citados con la Selección Nacional de México?

Tras varios años, Chivas vuelve a estar ausente con un representante en la Selección Nacional de México. Debido a esto, debemos conformarnos por los exjugadores que llegaron a vestir el jersey Rojiblanca. Para la doble Fecha FIFA fueron citados Orbelín Pineda, Antonio Rodríguez y César Huerta.

Cabe recordar que el partido se llevará adelante el próximo sábado ante Ghana a las 19:30 del Centro de México en el Bank of America Stadium. A su vez, el próximo martes enfrentará a Alemania a las 19:00 del Centro de México en el Lincoln Financial Field.