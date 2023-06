Reza el famoso dicho mexicano: “Lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener”. Y eso es justamente lo que le está ocurriendo a la afición de las Chivas de Guadalajara con uno de sus refuerzos para el Torneo Apertura 2023 como lo es Ricardo Marín, el goleador de la Liga de Expansión pero con un pasado americanista que las redes sociales se encargaron de recordarle.

Más duró su presentación como futbolista del Rebaño Sagrado cuando ya tenía algunos comentarios en contra, sobretodo en Twitter por algunas de sus publicaciones que realizó hace varios años, donde expresaba su cariño por el América al haber sido un canterano, pero también un fiel aficionado a las Águilas como sus propias palabras lo delatan.

Y es que no han sido muy gratas las últimas apariciones de azulcremas enfundados en la camiseta rojiblanca, basta con recordar la vergonzosa actuación de Oribe Peralta en más de dos años con Chivas donde marcó un par de goles y nunca se cansó de calentar la banca, mientras las fuertes críticas le llovían por todos lados al asegurar que su fichaje únicamente se dio por dinero.

Le recuerdan a Ricardo Marín su pasado americanista

En Twitter algunos comentarios negativos no se hicieron esperar para el atacante procedente del Celaya, donde fue campeón de goleo, pero está totalmente identificado con el acérrimo rival al formarse en las fuerzas básicas. Lo peor para los chivahermanos es que varios de sus mensajes son para burlarse de Guadalajara y su amor por los capitalinos, aunque cabe aclarar que fueron en el 2015 y 2016.

Le recordaron a Marín los siguientes mensajes, en el primero escribió: “Jaja mal los que le van a las Chivas”; mientras que en el segundo lanzó una carta abierta en apoyo al América, en donde se mostró orgulloso de apoyar por el club. ¿El último? Participó en una dinámica de nombrar algo que no exista y comentó: “Chivas campeón”.

Foto: Twitter

