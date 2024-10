Arturo Ortega ya se estrenó como entrenador interino de Chivas y en su primer partido logró una victoria por 2-0 ante Pachuca, en condición de visitante. El estratega mexicano fue promovido desde el Tapatío y con su llegada, varios elementos de la plantilla aspiran a tener más protagonismo del que tenían con Fernando Gago.

“Se me hizo fácil porque encontré un equipo dispuesto, con mucha energía, fortaleza y ganas de seguir. Quizás estaban o pudieron estar dolidos, pero no lo sé, no quise rascar nada, me enfoqué en trabajar. Veo a unos jóvenes arropados por gente de experiencia”, dijo Arturo Ortega en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Pachuca.

¿Será entonces que el entrenador interino le dará oportunidades a algunos de esos jóvenes que mencionó? Por lo pronto, Luis Rey fue su primer debut en Chivas, más allá de que el zaguero central ya había jugado un partido en Mazatlán. Sin embargo, hay un caso interesante de un futbolista que no iba ni a la banca con Gago.

Bruce El-mesmari todavía no tuvo su debut oficial en Chivas

El atacante de 22 años, Bruce El-mesmari, llegó como refuerzo rojiblanco para este Apertura 2024, proveniente nada más y nada menos que desde el América. Aunque no fue el fichaje estelar que la afición esperaba, el veloz extremo puede ser un jugador capaz de darle profundidad a la plantilla y variantes al flamante entrenador.

El-mesmari en el último Clásico Nacional ante América (Imago)

El-mesmari todavía no ha debutado oficialmente con la playera de Chivas, aunque sí jugó en amistosos. Primero vio minutos en la exhibición contra Caimanes de Colima y más tarde, en el reciente Clásico Nacional en Houston, el atacante tuvo un interesante ingreso demostrándole a Ortega que puede aportar los suyos.

¿Urge renovación en el ataque de Chivas?

Luego de no ser tenido en cuenta por Fernando Gago, El-mesmari puede ser uno de los principales beneficiados con el cambio de entrenador. Sin embargo, también tendrá una fuerte competencia, pues en su posición están otros juveniles como Fidel Barajas, Yael Padilla, Ariel Castro y Gael García.

Esta presencia de varios juveniles que actúan como extremos ha motivado a que la afición de Chivas reclame una renovación en el ataque, donde jugadores como Isaac Brizuela, Carlos Cisneros o Pavel Pérez han aportado muy poco últimamente y parecen haber cumplido un ciclo como jugadores rojiblancos.