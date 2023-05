Chivas de Guadalajara dio inicio a esta semana con los preparativos de su próximo partido en los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras definirse su rival desde la fase de reclasificación: Atlas. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que encadenó triunfos en este cierre sobre Necaxa, León, Cruz Azul y Mazatlán, amarró el ansiado boleto directo a la Liguilla del Clausura 2023, por primera vez desde 2017 y tras igualar los registros máximos de la institución en victorias (10) y puntos (34).

Guadalajara quiere a Pulido

Las Chivas no han tenido la efectividad que se esperaba con sus atacantes y por ello no se descarta que en breve logren concretar uno de los fichajes más esperados por la afición como lo es Alan Pulido, según reportes del periodista Kery Ruiz, quien dio a conocer que Fernando Hierro ve con buenos ojos la contratación del goleador mexicano que sigue sin llegar a un acuerdo con el Sporting Kansas City de la MLS para renovar su contrato.

Pulido no ha renovado con el Sporting Kansas City. (Foto: Oscar Meza/JAM MEDIA)

Sebastián Jurado es candidato para Chivas

Guadalajara buscará un nuevo guardameta para la próxima temporada debido a la irregularidad que ha mostrado Miguel Jiménez, por ello no se descartan varias opciones como Carlos Acevedo u Óscar Whalley, proveniente de la Segunda División de España, pero la realidad es que no hay nada concreto. Aunque surgió un nuevo nombre y se trata de Sebastián Jurado de Cruz Azul, según palabras del periodista John Sutcliffe, quien afirmó que en el Rebaño están buscando arquero, pero todo sigue siendo extraoficial.

Jurado es un buen arquero con mucho futuro. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Pauno espera cobrar revancha frente a América

El estratega de Chivas está asombrado por la manera en que la afición rojiblanca tomó la derrota con América a pesar de los 34 puntos con los que clasificaron de manera directa a la Liguilla, pero de acuerdo a Sancadilla de Grupo Reforma, el timonel serbio quiere cobrar venganza del Clásico Nacional y para ello desea encontrarlos en la Fiesta Grande porque está seguro que los eliminarán.