Chivas de Guadalajara arranca la nueva semana con la preparación de su última visita del calendario y buscará llevarse el triunfo ante León en la Fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación visitando a León en la cancha del Nou Camp que seguramente albergará una estupenda asistencia.

Chivas, de la ilusión a la preocupación

Los rojiblancos apenas volvieron a la senda del triunfo tras el resultado favorable por la mínima diferencia contra Necaxa, pero la mala noticia es que el funcionamiento estibo muy lejos de lo que sus seguidores esperan, pues ante la falta de un hombre gol el técnico Veljko Paunović decidió jugar sin centro delantero y puso a Víctor Guzmán cerca de esa zona de definición. Pero ahora tienen el puerta el juego con León, una prueba de fuego en la cual definirán su verdadero nivel y las aspiraciones para acceder a la Liguilla.

El Rebaño buscará su octava victoria del torneo. Foto: Imago7

Teman que Guadalajara ponga el ejemplo

Luego de que el estratega Veljko Paunović dio a conocer que no tenía en mente ceder a sus jugadores para el encuentro amistoso de la Selección Mexicana contra Estados Unidos el 19 de abril al no ser Fecha FIFA y es justamente esta postura la que preocupa en los dirigentes, ya que si esto se concreta, temen que otros equipos empiecen a tomar posturas similares y dejar con la ‘lista tirada’ al entrenador Diego Cocca, quien apenas busca darle forma a su proyecto. Así lo dio a conocer le periodista David Medrano en el diario Récord.

Guadalajara está en una disyuntiva previo a la lista de Cocca. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Jiménez recibe terrible decisión de Cocca

Miguel Jiménez no ha logrado mantenerse en un nivel regular a lo largo de la campaña, sin embargo en muchos partidos sus actuaciones han sido destacadas salvando a Guadalajara de goles cantados, pero esto no ha sido suficiente para que llame la atención del técnico Diego Cocca, quien ha decidido convocar al arquero del América y mantener a Antonio Rodríguez, dos guardametas que de alguna manera están por debajo del talento que ha mostrado el Wacho no solo en este etapa con Chivas, sino desde que apareció en el Máximo Circuito.