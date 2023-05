Chivas de Guadalajara sigue con sus trabajos esta semana con los preparativos para su próximo partido, ahora en la Gran Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras definir su boleto con una remontada épica al América en el Clásico Nacional de Vuelta. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que venía de caer 0-1 ante América en la ida, amarró el ansiado boleto tras imponerse 1-3 (2-3) sobre las Águilas en el Estadio Azteca, con los goles de Ronaldo Cisneros (19′), Alan Mozo (76′) y Gilberto Orozco Chiquete (88′), que le dio a los rojiblancos el pase directo a la Final.

Se agotan los boletos para la Final de Vuelta en el Akron

Desde el inicio de la semana los aficionados de Guadajara tan tratado de conseguir entradas para el juego definitivo de la Final ante los Tigres de la UANL el domingo 28 de mayo en el Estadio Akron, pero la mala noticia es que solamente salieron a la venta para los abonados y en breve se hará oficial que se han agotado, sin haber tenido disponibilidad para el púbico al general, de acuerdo a una grabación publicada por la cuenta de Líderes del Rebaño.

Captan la felicidad de Fernando Hierro

El director deportivo de Guadalajara, Fernando Hierro fue captado por un aficionado mientras celebraba con su familia la clasificación a la Gran Fina luego del vencer al América en el Estadio Azteca. En la grabación se puede apreciar al español con una elocuente sonrisa, mientras varios de sus más allegados brincaban y gritaban del gusto. Ahora los rojiblancos se medirán a los felinos por el campeonato del Clausura 2023.

Foto: Especial

La primera baja de Chivas para la Final y no es Carlos Cisneros

Luego de darse a conocer que Carlos Cisneros no estará en la Final por una lesión en la rodilla derecha, el cuerpo técnico de Guadalajara también ha tomado una determinación importante que no solamente se ha dado en la Liguilla, también a lo largo de la campaña, donde Hiram Mier ha sido relegado por parte de Veljko Paunović al dejarlo en la banca y de acuerdo a información de Mediotiempo, el serbio ya le dijo al zaguero de 33 años que no entra en planes, por lo que se irá una vez que concluya el certamen.