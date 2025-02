Chivas se prepara para volver a tener acción luego de haber igualado contra Querétaro por la jornada cinco del Clausura 2025. El Rebaño Sagrado quiere dejar atrás lo sucedido en el Estadio Akron, por lo que busca recuperarse ante Cibao en su debut por los 16avos de Final de la Concachampions 2025.

Para el debut internacional Óscar García Junyent convocó a Alan Pulido, quien podría ver acción contra el equipo de República Dominicana. A su vez, Gilberto Sepúlveda dejó un mensaje a la afición rojiblanca al afirmar que están a tiempo de revertir lo sucedido en el inicio del Clausura 2025.

Alan Pulido convocado para Chivas vs. Cibao

Como decíamos una de las grandes novedades del conjunto rojiblanco para enfrentar a Cibao es la presencia de Alan Pulido en la convocatoria de Óscar García Junyent. Diferentes reportes indican que no sería titular contra el equipo de República Dominicana, pero que podría ver acción este jueves si el partido lo permite o frente a Tijuana el próximo domingo por la Liga MX.

Lista de convocados de Chivas

Óscar García lleva lo que mejor tiene Chivas para enfrentar a Cibao. (Foto: IMAGO7)

Mañana por la noche Chivas enfrentará a Cibao y ayer se dio a conocer la lista de convocados para el duelo por la Concachampions. Óscar García lleva el mejor equipo que tiene debido a que estarán presentes Hugo Camberos, Teun Wilke y Armando González.

Porteros : Raúl Rangel, Sebastián Liceaga y Eduardo García.

: Raúl Rangel, Sebastián Liceaga y Eduardo García. Defensores : Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Raúl Martínez, José Castillo, Luis Rey y Mateo Chávez.

: Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Raúl Martínez, José Castillo, Luis Rey y Mateo Chávez. Mediocampistas : Omar Govea, Rubén González, Luis Romo, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Yael Padilla.

: Omar Govea, Rubén González, Luis Romo, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Yael Padilla. Atacantes: Alan Pulido, Javier Hernández, Armando González, Roberto Alvarado, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Teun Wilke y Hugo Camberos.

Mensaje de Gilberto Sepúlveda a la afición de Chivas

Gilberto Sepúlveda habló del inicio de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe Chivas no tuvo el mejor inicio de campeonato debido a que suma cinco puntos de 15 posibles tras las primeras jornadas. En relación a este comienzo Gilberto Sepúlveda afirmó que aún pueden revertirlo. “Tenemos una oportunidad de demostrar que tenemos un gran plantel, que podemos revertir esta situación. No creo que todo se esté haciendo mal. Hay que tener un poco de paciencia y no dejar de trabajar y creer en las cualidades que tiene el equipo”, expresó en Chivas TV.

La decepción que se llevó el Nene Beltrán en el inicio del Clausura 2025

Fernando Beltrán no es tenido en cuenta por Óscar García.

Uno de los jugadores que parece no ser tenido en cuenta para los juegos en Chivas es Fernando Beltrán. El Nene lleva jugados unos puñados de minutos en el inicio del Clausura 2025 y afirman que se llevó una desilusión muy grande en el mercado de pases. “Me contaban, no sé si sea cierto, que él pidió que lo pusieran negociable porque él pensó que le iban a caer ofertas y no le cayó ni una sola“, comentó Raymundo González en La Ocho.