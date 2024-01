Pavel Pérez, atacante de las Chivas de Guadalajara, fue figura protagónica al marcar un gol en la victoria 3-2 sobre Toluca en el Estadio Akron. El polivalente mediocampista mantuvo su elevado rendimiento en este Torneo Clausura 2024, desde la llegada de Fernando Gago al banquillo rojiblanco. El canterano, en una breve entrevista para la Liga MX, reveló la clave para cosechar este primer triunfo de la temporada.

El volante formado en el Rebaño Sagrado regresó a la alineación con el cuerpo técnico del argentino para ocupar la vacante que dejó Alexis Vega. La Chata, como pocos lo conocen, no ha parado de callar bocas dentro de la afición rojiblanca con su imparable desempeño. Tanto, que sectores del chiverío se han reconciliado con el futbolista tras crucificarlo por su bajón en la Final de Vuelta del Clausura 2023.

Pérez, aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, platicó para Liga MX sobre el primer triunfo del Guadalajara en este Clausura 2024. El extremo por izquierda refirió el llenazo del inmueble como inspiración al referir: “Qué mejor escenario y con nuestra gente. Regalarles este primer triunfo a todos los chivahermanos“.

El canterano de las Chivas, de 25 años de edad, fue consultado sobre lo que cambió con respecto a las fechas previas del calendario. Pavel reveló la clave para la victoria al señalar: “que en este partido supimos aprovechar las oportunidades y no rendirnos hasta el último minuto“.

Pavel Pérez habló del aporte que dará Chicharito en Chivas

El atacante del Club Deportivo Guadalajara, aún sobre la cancha del Estadio Akron, fue interrogado sobre el regreso de Chicharito Hernández. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Pérez no dejó lugar a dudas, aunque mesuró sus palabras. El volante reconoció a la Liga MX que “no, imagínate. Con toda la experiencia que trae por todo el mundo y la motivación, no. Una motivación para todos querer ser como él“.

Hernández Balcázar, por cierto, se deleitó desde un palco con la genialidad de Pavel Pérez (43′) para marcar un gol magistral en la primera parte. Se adueñó de una pelota que cortó Erick Gutiérrez en el mediocampo y se metió al área, para definir como un ariete ante la desesperada salida del portero Tiago Volpi. Anotaba en ese momento la ventaja 2-1 provisional, que terminó con el triunfo 3-2 sobre los Diablos Rojos ante la mirada de Chicharito.

Cuándo vuelve a jugar Pavel Pérez y Chivas en Liga MX

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el domingo, 4 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Atlético San Luis vs Guadalajara Argentina: 04/02 22:00 horas Chile: 04/02 22:00 horas Colombia: 04/02 20:00 horas Peru: 04/02 20:00 horas Mexico: 04/02 19:00 horas Estados Unidos: 04/02 17:00 horas PT / 04/02 20:00 horas ET

Afición de Chivas reconoce el resurgir de Pavel Pérez

Sectores de la parcialidad chivahermana se congregaron en la red social X para rendirse ante el resurgir de “la Chata” en este Clausura 2024. El conocido usuario rojiblanco Rroberto_AZ advirtió que “Pavel Pérez ya estaba sacando sus cosas de Verde Valle para irse a cortar tomate a California y el nuevo cuerpo técnico lo detuvo para convertirlo en Lionel Messi. El Gaguísmo va“. Mientras que Bouquetismo lo asemejó al brasileño del Real Madrid: Vinicius, tras incluirlo en su nombre de pila. VillasenorC_, por su parte, lo comparó con Cristiano Ronaldo al reconocer a “Pável Pérez desde que lo dirige Fernando Gago“.