Érick Gutiérrez se marchó a cumplir su sueño europeo con 23 años de edad. Uno que duró apenas cinco años, cuando regresó como refuerzo estelar de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El referente del mediocampo tapatío platicó de su experiencia en Europa y reconoció que el futbolista mexicano debe ser consciente que no será fácil. Así, les dejó un sabio consejo a los más jóvenes.

El medio defensivo, que llegó como bomba del mercado de pases, apareció el sábado en la alineación del director técnico Fernando Gago. Los rojiblancos hilaron su tercer triunfo en esta etapa cumbre del calendario, para mantenerse en la zona media de la clasificación general. El Rebaño Sagrado se impuso 0-1 en su visita a Pachuca, con el gol en contra de Jorge Berlanga (42′). El volante aconsejó al talento mexicano que sería mejor si emigran más jóvenes al futbol europeo.

La figura estelar en la alineación del Guadalajara platicó en exclusiva con Erick López para TUDN, desde Verde Valle. Gutiérrez Galaviz confirmó que llegar al futbol europeo: “no es nada sencillo. En mi caso, jugaba todo en Pachuca y uno piensa, voy a llegar y jugar; me fui y no jugué un año y medio o dos. Después, terminas jugando pero no es sencillo, es fácil ‘ah no salen a Europa’. Se habla mucho que lo quieran acá o allá o a veces no es cierto. A veces, el que se va es el que menos habla, menos ruido hace. Hablan de muchos y no se terminan yendo“.

Guti reconoció a TUDN que “tener 26 o 27 es edad grande para Europa. Es arriesgarte y saber que vas a pasarla mal, tienes que mantenerte, hacerte fuerte. Hay que tratar de irse más jóvenes, hay que dejar de ver por el bien del nivel local o negocio, porque hay buen jugador y lo venden aquí. Sé que mueve mucho el tema económico, porque te pagan más aquí y vas a ganar menos allá. Pero, si quieren algo distinto tienen que salir más jóvenes y formarse allá“.

Érick Gutiérrez consideró que los más jóvenes son los que deben arriesgarse en Europa (IMAGO7)

Guti consideró necesario el pasaporte europeo para afianzarse

Érick Gutiérrez consideró además, que el futbolista mexicano debe ver la manera de irse a Europa con pasaporte. Esto, para no sufrir lo que padeció el sinaloense al que se le cerraron las puertas, por no tenerlo. El medio reconoció a TUDN que “el pasaporte, tenerlo te abre muchas puertas. En Holanda son cinco años, en España dos (para obtenerlo). Entró una regla que no pude hacer mi pasaporte europeo, que tenía que renunciar al pasaporte mexicano y ya no podía ir a la Selección que al final no tuve, hablamos para que me hicieran el favor y no me lo hicieron“.

El volante defensivo reclamó que “tenía oportunidad de llegar a otros clubes. La plaza la ocupa alguien con nombre, pero tener 19 años y ya tienes pasaporte, llegas a un club europeo seguro. Sucede, pero sería bueno que se fueran antes para tener ese tema“.

