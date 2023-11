Esta semana será importante para todo Chivas debido a que tras una mala fase regular enfrentará a Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otro lado, previo al inicio de la Liguilla Veljko Paunovic fue defendido por el Doctor García al afirmar que no era un fracaso si pierde ante los Universitarios.

El momento del Rebaño Sagrado es difícil de entender debido a que en el Clausura 2023 fue subcampeón, mientras que para el Apertura 2023 tuvo que batallar más de la cuenta para conseguir un boleto directo a la Fiesta Grande. A su vez, perdió ante todos los rivales directos a pelear por el título, entre los que se destacan las goleadas recibidas frente a Tigres y América.

Sin embargo, esto quedó atrás ya que comienza otro tipo de campeonato debido a que se juega Liguilla, una fase en la que un error del rival te puede puede coronar. A pesar de esto, Chivas está obligado a ganar, por lo que una eliminación temprana consumará el fracaso que se viene dando en este torneo.

A pesar de esto, para Luis García, periodista comentarista de TV Azteca, considera que la llave es muy pareja porque ambos equipos no brillaron en el 2023. Por otro lado, considera que lo hecho por Veljko Paunovic es excelente a pesar del equipo que llegó a tener entre sus manos. “Para mi Paunovic está sentado a la derecha del padre. Lo que ha hecho Paunovic con este equipo o el anterior, por favor”, destacó el Doctor.

El Doctor García defendió a Veljko Paunovic. (Foto: Imago7)

El Doctor García criticó a Erick Gutiérrez

En la misma charla, el exjugador de Pumas y la Selección Nacional de México afirmó que Erick Gutiérrez no es ese jugador que esperaba y que no está para el once inicial del Rebaño Sagrado. “Erick Guitérrez penosamente no está para jugar. Es más, no va a jugar de titular. Erick Gutiérrez no va a jugar de titular. No puede jugar de titular. Vino aquí a Guadalajara y está penosamente está trece escalones debajo de ese nivel”, expresó.

Y agregó: “Te traje a un superman pero con criptonita. No se puede mover, no puede jugar. No sé si sea mejor, porque no ha hecho un partido en el que digas ‘ay caray, que buen partido ha hecho Ércik Gutiérrez’”. A su vez, habló de Ricardo Marín y marcó una dura realidad. “Lo de Marín está bien, pero no es un nueve que me digas ahí va la pelota y resuelveme el asunto”, comentó.

¿Dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como se sabe, Chivas y Pumas se enfrentan este jueves por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. La ida se jugará en el Estadio Akron a las 21:05 del Centro de México, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00.

Por otro lado, los partidos se podrán seguir en vivo y directo por TV Azteca y TUDN a lo largo y ancho de todo México. A su vez, en Estados Unidos se podrá seguir los partidos por Telemundo.