Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, recibió este martes una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria debido a una publicación en sus redes sociales, que le advirtieron “transgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)”. A pesar, que el ariete rojiblanco recién aclaró toda la polémica suscitada por este supuesto posteo.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado, presuntamente, habría compartido una historia en su cuenta personal de Instagram con un montaje de una imagen en la que se puede apreciar la cara de Vega en un cuerpo humano que sostiene de la cadena a un perro, en el que aparece el rostro de Quiñones. Esto, apenas dos días después de su duelo de Liguilla.

La Comisión Disciplinaria publicó este martes su sanción 1322 en el portal oficial de la FMF para anunciar la sanción económica para el delantero de las Chivas por la supuesta “publicación en redes sociales“, la cual afirmaron que transgredió el reglamento de sanciones y emitieron además una advertencia.

¿Cuál fue la sanción de la Comisión Disciplinaria para Alexis Vega?

El comunicado del ente refirió que “La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales“.

Este habría sido el motivo de la sanción, pero Vega aclaró lo sucedido en redes sociales (Twitter)

El boletín de la Comisión Disciplinaria añadió que “se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra“.

Alexis Vega ya aclaró el malentendido

El delantero de las Chivas ya había aclarado el tema de esta supuesta publicación en las redes sociales, inclusive, presentó una captura de pantalla de su plática con el colombiano Julián Quiñones en el que argumenta que todo esto se trató de un montaje. Una explicación que fue bien recibida por el jugador de Atlas, pero la Comisión Disciplinaria lo sanciona por un montaje que hicieron otras personas en redes sociales.

