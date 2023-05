Francisco Ramírez, exentrenador del Club Guadalajara está metido en un verdadero problema por golpear al auxiliar del Atlético Morelia, Norberto Scoponi la tarde del domingo en la Semifinal de Vuelta entre Celaya y los michoacanos, quienes terminaron avanzando a la Final que disputarán contra el Tapatío en la Liga de Expansión.

Paco Ramírez no pudo ocultar su malestar contra el entrenador argentino en la conferencia de prensa después del duelo donde su equipo, los cajeteros fueron eliminados: “En la vida hay códigos muy valiosos y creo que Scoponi no tiene, cero códigos. Y estoy harto de estar lidiando con todos los argentinos en México, que les damos valor y no le damos valor al mexicano”.

Aunque no se ha establecido como tal que fue lo que detonó el malestar de Ramírez, algunas versiones indican que Scoponi, quien fuera auxiliar de Gerardo Martino en el Tricolor en el proceso anterior, se burló de los aficionados de Celaya, lo cual desató la furia de la banca local.

¿Quién Paco Ramírez, el extécnico de Chivas?

Francisco Javier Ramírez Games nació en Huásabas, Sonora en el noreste de México, el 28 de noviembre de 1965, tiene 57 años y su carrera como futbolista la desarrolló en diversos equipos desde Coyotes Neza, pasando por Atlante, Puebla, Necaxa, Veracruz y Cruz Azul, donde se retiró en 1998, siendo parte del campeonato de Invierno del 97.

También fue seleccionado mexicano y estuvo en algunas convocatorias previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1994, pero finalmente no fue llamado en la lista definitiva. Como estratega ha dirigido a varias escuadras de Liga MX como de Liga de Expansión donde consiguió un título de Copa con Dorados de Sinaloa y uno de liga con Tepatitlán así como el Campeón de Campeones con la misma escuadra de Jalisco.

¿Cuándo dirigió Paco Ramírez a Chivas?

Su oportunidad de oro en el 2009 cuando se le permitió dirigir al Guadalajara en donde su balance fue de 11 juegos dirigidos, dos ganados, cuatro empatados y cinco derrotas; sin embargo, su victoria más importante fue el triunfo en el Clásico Nacional contra el América del Clausura 2009 con un solitario gol de Amaury Ponce.