Reporte confirma lo que Chivas no esperaba de Alan Pulido en el mercado de pases

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, se mantiene en el radar de las Chivas de Guadalajara en este mercado de pases. Un reporte confirmó este semana lo que no querían esperar en Verde Valle para el regreso al redil del goleador.

El Rebaño Sagrado llegó al parón de la Liga MX como líder de la clasificación del Torneo Apertura 2023. Ahora, los rojiblancos visitan al FC Cincinnati y al Sporting Kansas City, sin Puligol, en la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023.

Un reciente reporte del periodista Fernando Cevallos para Fox Sports adelantó que “si Chivas gana ya está calificado. Clasifican dos, repartieron puntos (Kansas City y Cincinnati). Con una victoria Chivas está clasificado pase lo que pase“.

Lamenta ausencia de Alan Pulido frente a Chivas

Cevallos, durante su intervención en el programa La Última Palabra del domingo, reconoció tras la expulsión del delantero, que “todo el mundo quería ver a Pulido contra Chivas. A ver si ahí (en Kansas City) ya terminan de firmarlo y se lo traen“. En cuanto a la tarjeta roja, el periodista advirtió que “se equivocó muy feo y venía muy bien“.

Confirma la espera que Chivas no quería con Puligol

El comunicador aseguró que “lo que sí creo, es que si es (Alan) Pulido es hasta diciembre (que puedan ficharlo). Porque Kansas (City) no lo va a soltar a falta de tres meses para que termine la liga“. Añadió que “en diciembre llegaría libre” y argumentó que “él (Pulido) puede firmar ya un precontrato con Chivas. No ha firmado el precontrato con Chivas, pero no ha firmado la renovación con Sporting (Kansas City). Yace la opción sobre la mesa y está esperando si llega la oferta final de Chivas“.