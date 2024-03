En el Club Guadalajara analizan las opciones sobre la mesa para dejar Televisa y tener una nueva televisora o plataforma de streaming para ceder sus derechos de transmisión en los próximos meses, ya que las finanzas de la empresa de Emilio Azcárraga no pueden seguir pagando una millonada por el equipo más importante del futbol mexicano.

Lo que empezó con distintas versiones ha sumado más detalles al respecto y es que la salida de las Chivas del consorcio de Chapultepec 18 ha tomado por sorpresa a los mismos aficionados, quienes en su mayoría ven a Tv Azteca como la televisora ideal para que los rojiblancos sean transmitidos en el futuro.

No obstante, otros rumores que se han salido de control argumentan que las criticas que se han vertido en días recientes en los distintos programas de Televisa se deben a que el Rebaño Sagrado no ha renovado su contrato, lo cual fue desmentido completamente por el periodista David Medrano.

Lo que piensan en Televisa de la salida de Chivas

El comunicador descartó que los comentarios negativos sobre Guadalajara sean una forma de presión por los derechos de transmisión, aseguró que estas versiones son totalmente falsas, pues el funcionamiento de los rojiblancos ha dejado mucho que desear y no se puede evadir el tema con situaciones extracancha.

Amaury no ha tomado una decisión sobre el futuro de Chivas. Foto: Especial

“Son argumentos de los 60, ¿crees que están encabronados (Televisa) porque no han renovado? Ese es periodismo de hace 90 años. Oye ¿crees que se critica a Chivas por qué no ha renovado?, por favor. Que se encarguen de jugar bien, a ver si así vienen las críticas”, fue parte de lo que comentó Medrano en Súper Gol de Radiograma Jalisco.

Chivas se enfrenta a Atlas en Estados Unidos

Será este domingo cuando el Rebaño se mida a los Rojinegros en un partido amistoso que se celebrará en la Unión Americana a partir de las 15:50 horas tiempo del centro de México en el el BMO Field de Los Ángeles. Te recordamos que todos los detalles los podrás seguir en Rebaño Pasión.